Під час засідань фракції "Слуга народу" нових кандидатів на посаду міністра фінансів замість Сергія Марченка не представляли. Розмови з депутатами на цю тему не було.

Депутат від "Слуги народу" Ігор Василів заявив, що у різних фракцій та груп в парламенті є власне бачення щодо цього питання. За його словами, у кожного є свої претензії до Марченка.

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Нову кандидатуру не обговорювали

Василів зазначив, що в українців завжди є певні питання до міністра фінансів, адже в державі є низка проблем, які потребують розв'язання. Зважаючи на це, не дивно, що й депутатів також щось не влаштовує у роботі Марченка.

Однак нову кандидатуру на посаду міністра "слуги народу" не обговорювали.

Жодного разу ще на минулих фракціях не було такого, щоб нам представляли якогось канадидата або хтось виступав і казав, що зробить краще. Не було абсолютно такої розмови з депутатами "Слуги народу",

– заявив нардеп.

Як розповів Василів, ще коли Марченко тільки обійняв посаду, багато хто закидав йому прихильність до однієї з політичних сил.

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Депутат також додав, що у владі завжди є ті, хто хоче бачити "свою" людину на певній посаді.

Що цьому передувало