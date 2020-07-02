Аналитический и медийный отделы фракции "Слуга народа" подготовили для своих нардепов ряд тезисов, которыми они могут комментировать ситуацию с отставкой Якова Смолия с должности главы НБУ. Да, там предлагают называть аргументацию оппонентов "стыдом" и отвергать замечания о том, что увольнение Смолия является попыткой "сделать приятно" Коломойскому.

В документе приведены основные аргументы противников отставки главы Нацбанка и возможные ответы на них. Он попал в распоряжение The Бабель.

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Тезис: МВФ откажется от сотрудничества с Украиной, потому что давление на Смолия нарушает меморандум

В "Слуге народа" на нее предлагают отвечать так:

"МВФ, как и любые другие западные институты, не защищает определенное лицо, он всегда защищает определенные принципы. В частности, и принцип независимости Национального банка. Смысл существования НБУ заключается в том, что он должен быть лишен политических влияний и не зависеть от той или иной агитации политических сил. Это просто фейк, очередная выдумка наших оппонентов – что мы якобы хотим подчинить Национальный банк какому-то политическому заданию…"

Тезис: У нас будет как в Венесуэле или в Ливане — национальное банкротство

"Если уж беретесь пугать Венесуэлой или Ливаном, рассказывайте историю до конца: почему именно там такая ситуация? Разве потому, что кого-то отправили в отставку с какого поста? Нет. Ливан и Венесуэла — это как раз обратные примеры к ситуации, что есть у нас сейчас…"

Тезис: Запад уже присылает Зеленскому сигналы, что надо немедленно остановиться и не трогать руководство Национального банка

"Должны понимать, что действительно самостоятельная Украина никому не нужна в этом мире, кроме нас самих. Это исключительно дело нашего государства — кто будет возглавлять Национальный банк. Конституция и действующий закон О Национальном банке четко определяют как основания увольнения того или иного лица с должности главы Национального банка, так и основания и условия для назначения…"

Тезис: Зеленский хочет сделать приятное Коломойскому

"Слуги народа" предлагают отвечать так:

Говорить о "приятном" для Игоря Коломойского после принятия банковского закона, который требовали в МВФ и фактически разрабатывали при участии Национального банка – как-то странно. Суды уже руководствуются этим законом и теми нормами, которые лоббировал прежде всего Национальный банк. Или может как-то повлиять на это замена главы Национального банка?

Что еще должны рассказывать об отставке Смолия "слуги" – в документе:

Отставка Смолия: кратко о главном