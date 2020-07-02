Аналітичний та медійний відділи фракції "Слуга народу" підготували для своїх нардепів низку тез, якими вони можуть коментувати ситуацію з відставкою Якова Смолія з посади глави НБУ. Так, там пропонують називати аргументацію опонентів "соромом" та відкидати зауваження про те, що звільнення Смолія є спробою "зробити приємно" Коломойському.

У документі наведені основні аргументи противників відставки глави Нацбанку і можливі відповіді на них. Він попав у розпорядження The Бабель.

Зверніть увагу "Це остання крапля": Dragon Capital зупиняє інвестиції в Україну через відставку Смолія

Теза: МВФ відмовиться від співпраці з Україною, тому що тиск на Смолія порушує меморандум

У "Слузі народу" на неї пропонують відповідати так:

"МВФ, як і будь-які інші західні інституції, не захищає певну особу, він завжди захищає певні принципи. Зокрема, і принцип незалежності Національного банку. Цей принцип є непорушним для нас. Сенс існування НБУ полягає в тому, що він має бути позбавлений політичних впливів та не залежати від тієї чи іншої агітації політичних сил. Це просто фейк, чергова видумка наших опонентів – що ми нібито хочемо підпорядкувати Національний банк якомусь політичному завданню…"

Теза: У нас буде як у Венесуелі чи у Лівані — національне банкрутство

"Якщо вже беретеся лякати Венесуелою чи Ліваном, розповідайте історію до кінця: чому саме там така ситуація? Хіба тому, що когось відправили у відставку з якоїсь посади? Ні. Ліван та Венесуела — це як раз зворотні приклади до ситуації, що є у нас зараз…"

Теза: Захід вже надсилає Зеленському сигнали, що треба негайно зупинитись і не чіпати керівництво Національного банку

"Маємо розуміти, що справді самостійна Україна нікому не потрібна в цьому світі, окрім нас самих. Це виключно справа нашої держави — хто буде очолювати Національний банк. Конституція та чинний закон про Національний банк чітко визначають як підстави звільнення тієї чи іншої особи з посади голови Національного банку, так і підстави і умови для призначення…"

Теза: Зеленський хоче зробити приємне Коломойському

"Слуги народу" пропонують відповідати так:

Говорити про "приємне" для Ігоря Коломойського після прийняття банківського закону, який вимагали в МВФ та фактично розробляли за участі Національного банку – якось дивно. Суди вже керуються цим законом та тими нормами, які лобіював передовсім Національний банк. Чи може якось вплинути на це заміна голови Національного банку?

Що ще мають розповідати про відставку Смолія "слуги" – у документі:

Відставка Смолія: коротко про головне