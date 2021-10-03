"Слугам по заслугам": каким был "Трускавец 2.0" – показательные фото и видео

"Большая фракция" завершилась. 1 – 2 октября нардепы от "Слуги народа" встретились с представителями различных ветвей власти, в частности "силовым блоком" и президентом Зеленским. В течение двух дней "слуги" собрали подписи за отставку Разумкова, а также отдохнули на закрытых вечеринках.

О работе народных избранников и своей собственной отчитался и сам гарант. Сайт 24 канала вспоминает, чем запомнился съезд "слуг" в Трускавце.

Важно Главное из брифинга Зеленского в Трускавце

День первый: открытие съезда и smart-вечеринка

1 октября началась "Большая фракция" в трускавецком отеле "Риксос". Во время нее представители разных ветвей власти "обсудили то, что удалось и над чем надо работать".



Заседания "Большой фракции" прошли в трускавецком отеле "Риксос" / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

На "Трускавце 2.0." много говорили и о вероятной отставке спикера парламента. Нардепы "СН" подтвердили, что разногласия в "Слуге народа" между монокоалицией и спикером возникли, в частности из-за "антиолигархического" закона.

В первый день съезда премьер Денис Шмыгаль обнародовал стратегию развития экономики и социальной сферы, а советник Зеленского Руслан Стефанчук рассказал о результатах работы над планом выполнения программ украинского лидера.

Никогда еще независимая Украина не имела столь синхронизированной властной команды, которая есть сейчас, – заверил глава правительства.

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Во время съезда "слуги" презентовали президенту наработки плана реформ на 2021-2023 годы / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

Тимофей Милованов, советник руководителя ОПУ и президент Киевской школы экономики, представил План трансформации страны. Именно его гарант представил во время визита в США.

На съезде нардепы оценивали работу правительств и деятельность каждого из министров по пятибалльной шкале, рассказал заместитель главы фракции "СН" Александр Корниенко. На заседаниях "Слуги" подытожили и работу ВРУ.



С 19:00 до 20:00 сотрудники СМИ могли пообщаться с нардепами на smart-вечеринке / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

После сессии "вопрос – ответ" журналистов пригласили на smart-вечеринку. Она началась в 19:00 в одном из залов отеля "Риксос". На мероприятии журналисты могли неформально пообщаться с народными избранниками до 20:00. После этого времени все разговоры – "не под запись".

День второй: встреча с "силовым блоком" и Зеленским

2 октября нардепы от "Слуги народа" встретились с "силовым блоком" и президентом Зеленским, а также собрали более 150 подписей за отставку Разумкова.

"Слуги" во время выездного заседания решили 4 октября начать процедуру отзыва Дмитрия Разумкова с должности главы Верховной Рады.

"Путем голосования депутатами фракции принято решение с понедельника начать процедуру отзыва главы Верховной Рады Украины с занимаемой должности", – отметила в Telegram Юлия Палийчук, пресс-секретарь "СН".

Согласно информации источников 24 канала, подписи за отставку Разумкова собирали во время заседания "силового блока". Александр Качура подтвердил информацию о сборе подписей. В то же время Михаил Радуцкий сообщил, что подпишется за отставку, как только получит подписные листы. А Дмитрий Наталуха заявил, что не поддерживает идею отправить Разумкова в отставку, потому что "он – хороший спикер".

Нардепы от "Слуги народа" прокомментировали возможную отставку Разумкова / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

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Заседание фракции началось с совещания нардепов и представителей силовых структур, в течение которого "слуги" подытожили и обсудили ключевые идеи законопроектов, которые будут подавать на рассмотрение парламента.

На заседание фракции пришла Ирина Венедиктова, генпрокурор Украины. На брифинге она объяснила, почему редко общается с сотрудниками СМИ.

Стараюсь оставаться генеральным прокурором, а не политиком и шоуменом,

– отметила руководитель ОГУ.

Венедиктова опровергла слухи о том, что покушение на помощника президента Сергея Шефира могло быть постановкой. По ее словам, у нее "не было никаких сомнений" по этому поводу.

В то же время сам Шефир, который присутствовал на "Большой фракции", предложил "попробовать так инсценировать покушение на убийство" всем, кто не верит. Генпрокурор рассказала, что следствие рассматривает более десятка версий покушения на помощника гаранта, две из которых являются основными.

В течение фракции выступил с речью и глава МВД, Денис Монастырский. Он призвал повысить зарплату рядовым сотрудникам министерства, а также и в дальнейшем развивать проект "Полицейский офицер общины". Доверие к сотрудникам полиции в общинах составляет 70%, отметил Монастырский.

Как гарант оценил деятельность "слуг"

На съезд "слуг" пожаловал и президент Владимир Зеленский, чтобы ознакомиться с работой групп, которые нарабатывают план реформ на ближайшие два года, а также пообщаться с однопартийцами.

В комментарии "Украинской правде" он сказал, что у нардепов "Слуги народа" "действительно не хватает опыта". Однако он видит "большое количество людей, которое подтянулось очень сильно". Зеленский оценил работу "СН" на твердую "троечку" по пятибалльной шкале. Себе же он поставил "семь-восемь" баллов по двенадцатибалльной.

В зал, где проходило заседание, журналистов пускали выборочно.

Украинский лидер назвал вопрос отставки Разумкова "внутрифракционным" в комментарии каналу "Дом".

Считаю, что большая ошибка со стороны Димы или консультантов, которые с ним сейчас работают, что он выносит эти вопросы в публичную сферу, в медиа. Хотя секретов никаких нет,

– объяснил украинский лидер.

"Слуги" презентовали президенту наработки плана реформ на 2021-2023 годы. Их нардепы разрабатывали во время "Большой фракции" в Трускавце по следующим направлениям:

Военная безопасность и международные отношения;

Энергетическая независимость и зеленая трансформация;

Человеческий капитал (медицина, образование, культура);

Технологическое развитие и рыночные трансформации;

Инфраструктура и местное развитие;

Продовольственный хаб;

Цифровой хаб;

Верховенство права.

Каждая из восьми групп включала руководителя направления, эксперта, представителя Верховной Рады, Кабмина и Офиса президента. В "Слуге народа" пообещали вскоре доработать план с учетом предложений и замечаний президента, представителей правительства, нардепов. После этого его обнародуют.

Второй день съезда закончился гала-концертом, на котором глава фракции "СН" Давид Арахамия сыграл Dj-сет. На вечеринке присутствовал и Владимир Зеленский. Среди журналистов на мероприятие пригласили только Екатерину Осадчую, ведущую программы "Светская жизнь". На вечеринке 16 нардепов получили ежегодную премию "Слугам по заслугам" в следующих номинациях:

"Ответственность года" – Игорь Копытин, который не пропустил ни одного заседания парламента;

"Шаолинь года" – Николай Сольский, как депутат, который провел за трибуной парламента больше всех времени;

"Настойчивость года" – Галина Третьякова, которая несмотря на хейт, не отходила от своих позиций;

"Евроинтегратор года" – Мария Мезенцева;

"Децентрализатор года" – Виталий Безгин;

"Красная кнопка года" – Людмила Буймистер, за нажатие красной кнопки при голосовании за принципиальные для партии законопроекты;

"Отец года" – Павел Сушко как депутат, который заботится о детях с особыми потребностями;

"Инвест-няня года" – глава ВСК по защите инвесторов Галина Янченко;

"Пчелы против меда" – Анастасия Радина, за наиболее "болезненные" для депутатов законы;

"Количество и качество" – Данил Гетманцев, как глава комитета, который провел наибольшее количество реформ.

В шуточных номинациях депутатов награждали тыквами.

"Чем бы депутат не тешился" – Жан Беленюк, за сон во время заседания парламента "в рамках подготовки к победе на Олимпийских играх";

"Немножко по-мобильному" – Михаил Радуцкий, за всем известную переписку в мессенджере;

"ЦВЛ" (цитаты великих людей) – лучшими назвали Давида Арахамию и Александра Корниенко за известный разговор с включенными микрофонами;

"18+" – присудили Галине Третьяковой за переписку о матрасе;

"Что это было" – отдали Роксолане Пидласой за законопроект о полупроводниках;

"Турбо жим-жим" – Николай Тищенко.

День третий: пресс-конференция президента

3 октября украинский лидер Владимир Зеленский на пресс-конференции прокомментировал возможную отставку главы ВРУ, "вагнерхейт", ДТП с Трухиным, покушение на Шефира и возможную встречу с Путиным.

Украинский лидер отреагировал и на задержание Саакашвили и упреки относительно общения с олигархами. О чем гарант говорил во время общения с журналистами – читайте здесь.

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