"Слуге народа" Аллахвердиевой избрали меру пресечения: Арахамия и Ким взяли ее на поруки
Источник:САП
Ирине Аллахвердиевой, нынешняя фамилия которой Кормышкина, объявили меру пресечения. Незадолго до этого ей объявили подозрение в незаконном обогащении.
ВАКС применил меру пресечения в виде личного поручительства. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.
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ВАКС избрал меру пресечения Аллахвердиевой
23 октября 2024 года следователь судья ВАКС (Высшего антикоррупционного суда – 24 Канал) применил к народному депутату Украины, подозреваемому в незаконном обогащении, меру пресечения в виде личной поруки,
– говорится в сообщении.
В то же время поручителями суд определил двух человек: главу фракции Верховной Рады Украины Давида Арахамию и главу Николаевской областной военной администрации Виталия Кима. На подозреваемую возложено исполнение процессуальных обязанностей. Среди них:
- сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;
- сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свои паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
- воздерживаться от общения с определенными в определении следственного судьи лицами.
Срок их действия будет длиться 2 месяца. Вопрос об обжаловании меры пресечения будет решен после ознакомления с полным текстом решения суда.
Хотя САП не указало имени нардепа, однако о подозрении в незаконном обогащении более чем на 20 миллионов гривен, как отмечает прокуратура, сообщили именно Аллахвердиевой. Сообщалось также, что генпрокурор Костин не захотел раньше начинать производство по нему.