Речь идет о деолигархизации и земельной реформе. Об этом сообщила в авторской программе Сергея Лещенко "Что это было?" заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

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Деолигархизация

По ее словам, в первую очередь нужно обратить внимание на закон об олигархах. Ведь его было очень тяжело принять.

"Было сопротивление. Что только не придумывали: Венецианская комиссия, и правки, и перенос, и утверждение, якобы он не будет работать", – отметила Кравчук.

Что известно о деолигархизации Верховная Рада одобрила закон о деолигархизации в Верховная Рада одобрила закон о деолигархизации в конце сентября 2021 года. Владимир Зеленский подписал документ в начале ноября. По закону, олигархом будет считаться лицо, которое будет соответствовать трем из четырех критериев.

Земельная реформа

Еще одним важным решением, как отметила Кравчук, является финальный пакет, который дополнил земельную реформу. Рынок земли для частных владельцев был открыт 1 июля 2021 года.

"Также мы передали землю общинам вне населенных пунктов и разрешили ею пользоваться. Некоторые общины сделали свои коммунальные поля, что-то там выращивают и продают из них", – отметила нардеп.

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Главное о реформе земли

Законопроект о земельной реформе был принят давно. Однако в 2021 году парламент проголосовал за несколько законопроектов, которые помогли реализовать соответствующую реформу.

Официально в Украине заработал рынок земли с 1 июля. Мораторий на продажу аграрной земли, кроме земель государственной собственности, был отменен.

Владимир Зеленский считает, что реформа земли – это одна из заслуг, которую ему удалось реализовать за 2,5 года.

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