В "Слуге народа" оценили возможность провести досрочные выборы в Раду
Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко выразил убеждение, что сейчас нет оснований для роспуска парламента. Мол, монокоалиция до сих пор действует, а досрочные выборы Верховной Рады поддерживают лишь половина украинцев.
Прежде всего, сейчас нет политических оснований для роспуска парламента, рассказал Александр Корниенко в интервью "Украинской правде".
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Пожалуй, в жизни нужно все допускать. Впрочем я думаю, что сейчас оснований для досрочных выборов нет. Даже социология показывает, что сейчас украинцы выступают за досрочные выборы в отношении 50 на 50,
– подчеркнул глава властной партии.
Поэтому он выразил убеждение, что такая ситуация будет вызывать низкую легитимность избранного парламента. Кроме того, депутат назвал условия, в которых работает монобольшинство, "забавными".
"Монобольшинство каждую неделю хоронят, а оно каким-то образом постоянно воскресает. Сейчас все-таки "Слуга народа" является лидирующей силой. По социологии, мы до сих пор остаемся на первом месте", – отметил Александр Корниенко.
Народный избранник предположил, что сейчас можно искать юридические основания для роспуска Рады. Впрочем он считает, что это лишнее, ведь коалиция до сих пор работает, а правительство назначено. Корниенко уверяет, что президент придерживается такой же позиции.
Почему говорят о возможном роспуске Рады
- "Слуга народа" стала первой в истории Украины политсилой, которая завела в парламент абсолютное большинство. Следовательно она образовала там монобольшинство – коалицию в составе одной фракции.
- Впрочем со временем все больше и больше начали проявляться разногласия во взглядах. По исследованию КИУ, в 2020 году фактического монобольшинства не существовало.
- Десятки депутатов голосовали в разрез фракции, поэтому "Слуге" приходилось привлекать поддержку оппозиции. Лишь таким образом удалось одобрить целый ряд решений.