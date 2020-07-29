Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко выразил убеждение, что сейчас нет оснований для роспуска парламента. Мол, монокоалиция до сих пор действует, а досрочные выборы Верховной Рады поддерживают лишь половина украинцев.

Прежде всего, сейчас нет политических оснований для роспуска парламента, рассказал Александр Корниенко в интервью "Украинской правде".

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Пожалуй, в жизни нужно все допускать. Впрочем я думаю, что сейчас оснований для досрочных выборов нет. Даже социология показывает, что сейчас украинцы выступают за досрочные выборы в отношении 50 на 50,

– подчеркнул глава властной партии.

Поэтому он выразил убеждение, что такая ситуация будет вызывать низкую легитимность избранного парламента. Кроме того, депутат назвал условия, в которых работает монобольшинство, "забавными".

"Монобольшинство каждую неделю хоронят, а оно каким-то образом постоянно воскресает. Сейчас все-таки "Слуга народа" является лидирующей силой. По социологии, мы до сих пор остаемся на первом месте", – отметил Александр Корниенко.

Народный избранник предположил, что сейчас можно искать юридические основания для роспуска Рады. Впрочем он считает, что это лишнее, ведь коалиция до сих пор работает, а правительство назначено. Корниенко уверяет, что президент придерживается такой же позиции.

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