Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко висловив переконання, що нині немає підстав для розпуску парламенту. Мовляв, монокоаліція досі діє, а дострокові вибори Верховної Ради підтримують лише половина українців.

Передовсім нині немає політичних підстав для розпуску парламенту, розповів Олександр Корнієнко в інтерв'ю "Українській правді".

До слова Розпуск Ради: чи варто Зеленському перезавантажувати парламент

Мабуть, у житті потрібно все допускати. Втім я думаю, що зараз підстав для дострокових виборів немає. Навіть соціологія показує, що зараз українці виступають за дострокові вибори у відношенні 50 на 50,

– підкреслив голова владної партії.

Відтак він висловив переконання, що така ситуація викликатиме низьку легітимність обраного парламенту. Крім того, депутат назвав умови, в яких працює монобільшість, "кумедними".

"Монобільшість кожного тижня ховають, а вона якимось чином постійно воскресає. Зараз все-таки "Слуга народу" є лідируючою силою. За соціологією, ми досі лишаємося на першому місці", – зазначив Олександр Корнієнко.

Народний обранець припустив, що нині можна шукати юридичні підстави для розпуску Ради. Втім він вважає, що це зайве, адже коаліція досі працює, а уряд призначений. Корнієнко запевняє, що президент дотримується такої ж позиції.

Чому говорять про можливий розпуск Ради