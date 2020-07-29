У "Слузі народу" оцінили можливість провести дострокові вибори в Раду
Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко висловив переконання, що нині немає підстав для розпуску парламенту. Мовляв, монокоаліція досі діє, а дострокові вибори Верховної Ради підтримують лише половина українців.
Передовсім нині немає політичних підстав для розпуску парламенту, розповів Олександр Корнієнко в інтерв'ю "Українській правді".
До слова Розпуск Ради: чи варто Зеленському перезавантажувати парламент
Мабуть, у житті потрібно все допускати. Втім я думаю, що зараз підстав для дострокових виборів немає. Навіть соціологія показує, що зараз українці виступають за дострокові вибори у відношенні 50 на 50,
– підкреслив голова владної партії.
Відтак він висловив переконання, що така ситуація викликатиме низьку легітимність обраного парламенту. Крім того, депутат назвав умови, в яких працює монобільшість, "кумедними".
"Монобільшість кожного тижня ховають, а вона якимось чином постійно воскресає. Зараз все-таки "Слуга народу" є лідируючою силою. За соціологією, ми досі лишаємося на першому місці", – зазначив Олександр Корнієнко.
Народний обранець припустив, що нині можна шукати юридичні підстави для розпуску Ради. Втім він вважає, що це зайве, адже коаліція досі працює, а уряд призначений. Корнієнко запевняє, що президент дотримується такої ж позиції.
Чому говорять про можливий розпуск Ради
- "Слуга народу" стала першою в історії України політсилою, яка завела в парламент абсолютну більшість. Відтак вона утворила там монобільшість – коаліцію в складі однієї фракції.
- Втім з часом все більше й більше почали проявлятися розбіжності в поглядах. За дослідженням КВУ, у 2020 році фактичної монобільшості не існувало.
- Десятки депутатів голосували в розріз фракції, тож "Слузі" доводилося залучати підтримку опозиції. Лише в такий спосіб вдалося схвалити цілу низку рішень.