В объяснительной записке к законопроекту указано, что его принятие повысит эффективность санкций. Также это создаст более благоприятные условия для реагирования на реальные или потенциальные угрозы национальным интересам и безопасности Украины.

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Дунда в комментарии заявил, что изменения будут предусматривать ответственность для лица за невыполнение уже наложенных на него санкций.

Например, бизнесмен Павел Фукс, попавший под полный пакет санкций, нормально решает свои вопросы с помощью друзей,

– рассказал нардеп.

Справка. Совет нацбезопасности и обороны во время заседания 18 июня ввел полный комплект санкций в отношении бизнесмена Павла Фукса. Причиной стала его причастность к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых в Украине.

Как отметил "слуга народа", об эффективности "вторичных санкций" свидетельствует и политика США, когда банки перестают обслуживать подсанкционныъ лиц, а их компании и они сами попадают в экономико-социальный вакуум.

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