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В "Слуге народа" предлагают заблокировать в Украине мессенджер Telegram

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В "Слуге народа" заговорили о необходимости закрыть Telegram
В "Слуге народа" заговорили о необходимости закрыть Telegram / marketer.ua

Народный депутат от "Слуги народа" Виктория Подгорная в собственных соцсетях написала об идее заблокировать деятельность мессенджера Telegram в Украине. Она спросила, что об этом думают люди и не будет ли это давлением на свободу слова.

О вопросе Виктории Подгорной о необходимости закрытия популярного мессенджера сообщила в своем фейсбуке журналистка Наталья Влащенко.

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Друзья, есть вопрос. Как вы относитесь к идее закрытия Telegram, учитывая его бэкграунд. Почему "Вконтакте" и "Одноклассники" закрыты, а он цветет и процветает?
– спросила народная избранница.

Она заявила, что мессенджер часто используется в сомнительных, а иногда и откровенно преступных целях.

"Добавлю: взгляните на дискуссии, которые идут в европейских странах относительно свободы интернета", – резюмировала Виктория Подгорная.

Крайне остро отреагировала на такой вопрос Анна Гопко. Экс-депутат от "Самопомочи" уверена, что нужно "закрыть и не нянчиться".

Это требование нацбезопасности. А вместе с ним еще и кремлевские телеканалы решением СНБО. Более того, не стоит слушать гибридные западные "аналитические центры", которые рассказывают о цензуре и ограничении свободы слова,
– заявила бывшая народная избранница.

По ее словам, разъедание мозгов кремлевскими нарративами нужно останавливать. Мол, пропагандистские ресурсы России кое в чем хуже, чем российские танки.

Что известно о Telegram?Это мессенджер российского программиста Павла Дурова, который был одним из создателей "Вконтакте". Он позволяет переписываться, звонить другим пользователям, а также обмениваться аудио, видео и фото.

Проблема мессенджера в его так называемой секретности. К нему практически не имеют доступа спецслужбы, поэтому там часто встречаются закрытые каналы по продаже наркотиков или распространение запрещенной порнографии.

В 2018 году суд запретил деятельность мессенджера на территории России за отказ выдавать ФСБ личные данные пользователей. Самого Дурова оштрафовали на 800 миллионов рублей.

Автор: Василий Денисюк
Теги: Новости Украины Техно Верховная Рада Слуга народа Новости политики Анна Гопко Запрет ВКонтакте Telegram
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