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У "Слузі народу" пропонують заблокувати в Україні месенджер Telegram

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У "Слузі народу" заговорили про необхідність закрити Telegram
У "Слузі народу" заговорили про необхідність закрити Telegram / marketer.ua

Народна депутатка від "Слуги народу" Вікторія Подгорна у власних соцмережах написала про ідею заблокувати діяльність месенджера Telegram в Україні. Вона запитала, що про це думають люди і чи не буде це тиском на свободу слова.

Про питання Вікторії Подгорної щодо необхідності закриття популярного месенджера повідомила у своєму фейсбуці журналістка Наталія Влащенко.

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Друзі, є питання. Як ви ставитеся до ідеї закриття Telegram, враховуючи його бекграунд. Чому "Вконтакте" та "Однокласники" закриті, а він квітне і процвітає?
– запитала народна обраниця.

 Вона заявила, що месенджер часто використовується в сумнівних, а подекуди й відверто злочинних цілях.

"Додам: гляньте на дискусії, які точуться у європейських країнах щодо свободи Інтернету", – резюмувала Вікторія Подгорна.

Вкрай гостро відреагувала на таке питання Ганна Гопко. Ексдепутатка певна, що потрібно "закрити і не нянчитися".

Це вимога нацбезпеки. А разом з ним ще й кремлівські телеканали рішенням РНБО. Ба більше, не варто слухати гібридних західних "аналітичних центрів", які розказують про цензуру та обмеження свободи слова,
– заявила колишня народна обраниця.

За її словами, роз'їдання мізків кремлівськими наративами потрібно зупиняти. Мовляв, пропагандистські ресурси Росії у дечому гірші, ніж російські танки.

Що відомо про Telegram?Це месенджер російського програміста Павла Дурова, який був одним з творців "Вконтакте". Він дозволяє листуватися, телефонувати іншим користувачам, а також обмінюватися аудіо, відео та фото.

Проблема месенджера у його так званій таємності. До нього практично не мають доступу спецслужби, тож там часто трапляються закриті канали з продажу наркотиків чи поширення забороненої порнографії.

У 2018 році суд заборонив діяльність месенджера на території Росії за відмову видавати ФСБ особисті дані користувачів. Самого Дурова оштрафували на 800 мільйонів рублів.

Автор: Василь Денисюк
Теги: Техно Новини України Верховна Рада Слуга народу Новини політики Ганна Гопко Заборона ВКонтакте Telegram
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