Новий закон, який підписав президент Володимир Зеленський, покликаний "вдосконалити здійснення спеціального досудового розслідування". Також, покарати громадян, які вчинили кримінальне правопорушення та переховуються від слідства.

Наразі Україна має низку так званих діячів, які наробили лиха в країні й повтікали переважно до Росії, а також до окупованих територій. Ініціатор закону – голова підкомітету з питань діяльності органів прокуратури, нардеп від "Слуги народу" Владлен Неклюдов – розповів про його особливості.

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Особливості закону

Дістати таких "діячів" вкрай складно. Для цього необхідно вести специфічне провадження та звертатись в Інтерпол, який, зі свого боку, може відмовитись оголошувати людину в міжнародний розшук. Новий закон має "обійти" ці перешкоди та допомогти притягнути до відповідальності злочинця, де б він не був.

Закон спрямований на те, що цілі завдання працювали ефективно. Щоби ми захистили державу, громадян та суспільство від кривавих правопорушень та людей, які зрадили інтереси держави,

– пояснив Неклюдов.

За його словами, на жаль, деякі злочинці не мають наміру відповідати за скоєне. Тому законопроєкт і спрямований проти тих осіб, які переховуються.

Увага! Таких потенційних підозрюваних, за словами народного депутата, понад 11 тисяч.

Яка процедура притягнення до відповідальності

Як пояснив нардеп, після відкриття провадження треба надіслати повістку за останнім відомим місцеперебуванням потенційного підозрюваного. Якщо його там немає, то на офіційних сайтах буде повідомлення про те, що його викликали. Після цього – оголошення про підозру. Тоді розпочинатимуть процедуру спеціального досудового розслідування та особу заочно притягуватимуть до відповідальності.

"Цей закон дасть змогу покарати й притягнути до відповідальності, наприклад, Тараса Козака, якому висунули підозру, за спрощеною процедурою", – наголосив Неклюдов.

Чи покарають Козака

Народний депутат від партії "Голос" Ярослав Юрчишин пояснив, що новий закон до Козака справді можуть застосувати. Особливо, якщо він перетнув межу розмежування.

"Процедура полегшена. Відповідно, суд може починати заочне засудження. Йому також забезпечать адвоката. Його майно також заморозять або арештують", – пояснив Юрчишин.

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