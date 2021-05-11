Владимир Зеленский подписал закон об упрощении расследования для подозреваемых, которые скрываются от следствия в других странах или на временно оккупированных территориях Украины. Теперь в их отношении смогут проводить специальное досудебное расследование.

Также следственный судья может заочно арестовать такого подозреваемого. Соответствующий законопроект № 1422-их Рада приняла 27 апреля 2021 года.

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Теперь суд сможет рассматривать дело без обвиняемого

Документ должен обеспечить неотвратимость наказания граждан, которые нарушили закон и скрываются от следствия.

Согласно украинскому закону, чтобы начать специальное досудебное расследование или специальное судебное производство в отношении беглеца, его должны объявить в международный розыск. Однако в Офисе Президента объясняют, что с этим иногда возникают проблемы, как в Интерполе, так и впоследствии в судах.

Поэтому новый закон определяет 2 основания для осуществления специального предварительного расследования или специального судебного производства:

если подозреваемый объявлен в международный розыск;

если подозреваемый безосновательно уклоняется от явки по вызову следователя, прокурора, следственного судьи или суда (при условии его надлежащего уведомления о таком вызове) и находится на территории государства-агрессора или на временно оккупированных территориях Украины.

Тогда суд может рассматривать дело в отсутствие обвиняемых.

Важно! Исключением являются несовершеннолетние, которые скрываются от следствия на временно оккупированной территории Украины, на территории агрессора или объявлены в международный розыск.

Согласно закону, теперь нужно обязательно, не позднее 24 часов после получения соответствующего постановления суда, опубликовать в общегосударственных СМИ и на официальном сайте Офиса Генпрокурора сведения о подозреваемых в отношении которых начато специальное досудебное расследование.

Если после начала специального судебного производства обвиняемый появился или был доставлен в суд, то судебное разбирательство будет продолжается по общим правилам Уголовного процессуального кодекса Украины.

Краткая предыстория