Упрощение расследования в отношении беглых преступников: Зеленский подписал закон
Владимир Зеленский подписал закон об упрощении расследования для подозреваемых, которые скрываются от следствия в других странах или на временно оккупированных территориях Украины. Теперь в их отношении смогут проводить специальное досудебное расследование.
Источник:Офис Президента
Также следственный судья может заочно арестовать такого подозреваемого. Соответствующий законопроект № 1422-их Рада приняла 27 апреля 2021 года.
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Теперь суд сможет рассматривать дело без обвиняемого
Документ должен обеспечить неотвратимость наказания граждан, которые нарушили закон и скрываются от следствия.
Согласно украинскому закону, чтобы начать специальное досудебное расследование или специальное судебное производство в отношении беглеца, его должны объявить в международный розыск. Однако в Офисе Президента объясняют, что с этим иногда возникают проблемы, как в Интерполе, так и впоследствии в судах.
Поэтому новый закон определяет 2 основания для осуществления специального предварительного расследования или специального судебного производства:
- если подозреваемый объявлен в международный розыск;
- если подозреваемый безосновательно уклоняется от явки по вызову следователя, прокурора, следственного судьи или суда (при условии его надлежащего уведомления о таком вызове) и находится на территории государства-агрессора или на временно оккупированных территориях Украины.
Тогда суд может рассматривать дело в отсутствие обвиняемых.
Согласно закону, теперь нужно обязательно, не позднее 24 часов после получения соответствующего постановления суда, опубликовать в общегосударственных СМИ и на официальном сайте Офиса Генпрокурора сведения о подозреваемых в отношении которых начато специальное досудебное расследование.
Если после начала специального судебного производства обвиняемый появился или был доставлен в суд, то судебное разбирательство будет продолжается по общим правилам Уголовного процессуального кодекса Украины.
Краткая предыстория
- 27 апреля во втором чтении за законопроект №2164 проголосовали 258 нардепов. Заметим, что документ просили поддержать родные Небесной сотни.
- Тогда "слуга народа" Юлия Гришина сообщила, что закон даст возможность заочно осудить, например, беглых чиновников режима Януковича, которые причастны к преступлениям на Майдане.
- Осудить заочно смогут, в частности, тех, кто скрывается от следствия на временно оккупированных территориях. Для этого не требуется объявление в международный розыск.
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