Володимир Зеленський підписав закон про спрощення розслідування для підозрюваних, які переховуються від слідства у інших країнах або на тимчасово окупованих територіях України. Тепер щодо них зможуть проводити спеціальне досудове розслідування.

Також слідчий суддя може заочно заарештувати такого підозрюваного. Відповідний законопроєкт № 1422-ІХ Рада ухвалила 27 квітня 2021 року.

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Тепер суд зможе розглядати справу без обвинуваченого

Документ має забезпечити невідворотність покарання громадян, які порушили закон та переховуються від слідства.

Згідно з українським законом, щоб почати спеціальне досудове розслідування чи спеціальне судове провадження щодо втікача, його мають оголосити в міжнародний розшук. Однак у Офісі Президента пояснюють, що з цим часом виникають проблеми, як у Інтерполі, так і згодом у судах.

Тож новий закон визначає 2 підстави для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження:

якщо підозрюваного оголошено в міжнародний розшук;

якщо підозрюваний безпідставно ухиляється від явки на виклик слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду (за умови його належного повідомлення про такий виклик) та перебуває на території держави-агресора або на тимчасово окупованих територіях України.

Тоді суд може розглядати справу за відсутності обвинувачених.

Важливо! Винятком є неповнолітні, які переховуються від слідства на тимчасово окупованій території України, на території держави-агресора або оголошені в міжнародний розшук.

Згідно з законом, тепер потрібно обов’язково, не пізніше 24 годин після отримання відповідної ухвали суду, опублікувати в загальнодержавних ЗМІ та на офіційному сайті Офісу Генпрокурора відомості про підозрюваних щодо яких розпочато спеціальне досудове розслідування.

Якщо після початку спеціального судового провадження обвинувачений з'явився або був доставлений до суду, то судовий розгляд продовжується за загальними правилами Кримінального процесуального кодексу України.

Коротка передісторія