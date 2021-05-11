Служба безпеки України 11 травня прийшла з обшуками до будинку Віктора Медведчука. Йому та його соратнику Тарасу Козаку оголосили про підозру. В Офісі Президента прокоментували ситуацію з кумом Володимира Путіна, наголосивши, що йому не вдасться сховатися від відповідальності.

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк зазначив, що навряд чи хтось міг подумати, що Медведчук почне ховатися десь лісами чи на дачах у друзів, коли виявиться, що в Україні щодо нього також працює закон.

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Медведчуку ховається: реакція ОП

Зображав з себе вкрай впливову та солідну людину, намагався вирішувати долю народу чи окремо Донецька й Луганська, активно користувався ресурсами країни у Криму після окупації, а у підсумку – просто десь сховався,

– заявив Подоляк.

За його словами, переховування проросійського політика від слідчих дій може викликати тільки іронічну посмішку – "як впливає сила закону на людей, які звикли жити над законом протягом десятиліть". Радник глави ОП додав, що історія з Медведчуком – це класична історія про "вічно недоторканих, яким закони не писані".

Подоляк переконаний, що кум Путіна відповість за скоєне

Подоляк не сумнівається, що і кум Володимира Путіна, і його соратники пройдуть через слідство і судовий процес, як це і передбачено законом.

Сховатися не вийде. Деструктивна діяльність Медведчука протягом десятиліть була абсолютно прозорою для усього нашого суспільства,

– наголосив він.

Та уточнив, що державна безпека постійно перебувала під руйнівними ударами "дивної медіаімперії нардепа". Крім того, він – фігурант десятків класичних непрозорих схем і оборудок, про що є багато журналістських розслідувань.

Подоляк звернув увагу, що суспільство прекрасно розуміє, що Медведчук не міг організовувати свої "енергетичні бізнеси" чесно. Тільки політичний "дах" у різних владах протягом багатьох років допомагав йому уникати уваги правоохоронців та прокуратури.

Радник глави ОП додав, що Володимиру Зеленському вистачило політичної волі, аби "працював принцип верховенства права і рівності усіх громадян перед законом і судом".

Обшуки та підозра Медведчуку й Козаку