Скрыться не получится – в ОП прокомментировали подозрение Медведчуку
Служба безопасности Украины 11 мая пришла с обысками к дому Виктора Медведчука. Ему и его соратнику Тарасу Козаку объявили о подозрении. В Офисе Президента прокомментировали ситуацию с кумом Владимира Путина, отметив, что ему не удастся скрыться от ответственности.
Источник:24 канал
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что вряд ли кто-то мог подумать, что Медведчук начнет прятаться где-то лесами или на дачах у друзей, когда окажется, что в Украине по нему также работает закон.
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Медведчук скрывается: реакция ОП
Изображал из себя крайне влиятельного и солидного человека, пытался решать судьбу народа или отдельно Донецка и Луганска, активно пользовался ресурсами страны в Крыму после оккупации, а в итоге – просто где-то спрятался,
– заявил Подоляк.
По его словам, укрывательство пророссийского политика от следственных действий может вызвать только ироничную улыбку – "как влияет сила закона на людей, которые привыкли жить над законом на протяжении десятилетий". Советник главы ОП добавил, что история с Медведчуком – это классическая история о "вечно неприкасаемых, которым законы не писаны".
Подоляк убежден, что кум Путина ответит за содеянное
Подоляк не сомневается, что и кум Владимира Путина, и его соратники пройдут через следствие и судебный процесс, как это и предусмотрено законом.
Спрятаться не получится. Деструктивная деятельность Медведчука на протяжении десятилетий была абсолютно прозрачной для всего нашего общества,
– подчеркнул он.
И уточнил, что государственная безопасность постоянно находилась под разрушительными ударами "странной медиаимперии нардепа". Кроме того, он – фигурант десятков классических непрозрачных схем и сделок, о чем есть много журналистских расследований.
Подоляк обратил внимание, что общество прекрасно понимает, что Медведчук не мог организовывать свои "энергетические бизнесы" честно. Только политическая "крыша" в разных властях на протяжении многих лет помогала ему избегать внимания правоохранителей и прокуратуры.
Советник главы ОП добавил, что Владимиру Зеленскому хватило политической воли, чтобы "работал принцип верховенства права и равенства всех граждан перед законом и судом".
Обыски и подозрение Медведчуку и Козаку
- К дому пророссийского нардепа Виктора Медведчука на улице Монтажников, 11 мая пришли правоохранители с обысками. Там политик живет с семьей.
- Впоследствии, появилась информация, что Ирина Венедиктова подписала подозрение Медведчуку, а также его соратнику – Тарасу Козаку.
- А СМИ писали, что охрана кума Путина не пускает в дом контрразведчиков и не дает следователям вручить подозрение.
- На брифинге глава Офиса генпрокурора сообщила, что подозрения Медведчуку и Козаку объявили по 3 эпизодам. Политиков подозревают в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов во временно оккупированном Крыму.
- В то же время, глава Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил, что Козак находится в России, а Медведчук – в Украине, сейчас устанавливают, где именно.
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