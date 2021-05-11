Служба безопасности Украины 11 мая пришла с обысками к дому Виктора Медведчука. Ему и его соратнику Тарасу Козаку объявили о подозрении. В Офисе Президента прокомментировали ситуацию с кумом Владимира Путина, отметив, что ему не удастся скрыться от ответственности.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что вряд ли кто-то мог подумать, что Медведчук начнет прятаться где-то лесами или на дачах у друзей, когда окажется, что в Украине по нему также работает закон.

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Медведчук скрывается: реакция ОП

Изображал из себя крайне влиятельного и солидного человека, пытался решать судьбу народа или отдельно Донецка и Луганска, активно пользовался ресурсами страны в Крыму после оккупации, а в итоге – просто где-то спрятался,

– заявил Подоляк.

По его словам, укрывательство пророссийского политика от следственных действий может вызвать только ироничную улыбку – "как влияет сила закона на людей, которые привыкли жить над законом на протяжении десятилетий". Советник главы ОП добавил, что история с Медведчуком – это классическая история о "вечно неприкасаемых, которым законы не писаны".

Подоляк убежден, что кум Путина ответит за содеянное

Подоляк не сомневается, что и кум Владимира Путина, и его соратники пройдут через следствие и судебный процесс, как это и предусмотрено законом.

Спрятаться не получится. Деструктивная деятельность Медведчука на протяжении десятилетий была абсолютно прозрачной для всего нашего общества,

– подчеркнул он.

И уточнил, что государственная безопасность постоянно находилась под разрушительными ударами "странной медиаимперии нардепа". Кроме того, он – фигурант десятков классических непрозрачных схем и сделок, о чем есть много журналистских расследований.

Подоляк обратил внимание, что общество прекрасно понимает, что Медведчук не мог организовывать свои "энергетические бизнесы" честно. Только политическая "крыша" в разных властях на протяжении многих лет помогала ему избегать внимания правоохранителей и прокуратуры.

Советник главы ОП добавил, что Владимиру Зеленскому хватило политической воли, чтобы "работал принцип верховенства права и равенства всех граждан перед законом и судом".

Обыски и подозрение Медведчуку и Козаку