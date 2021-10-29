В документе есть отдельный блок, касающийся выступлений украинских артистов в России и российских артистов в Украине. Об этом в эфире 24 канала рассказал "слуга народа" Санченко.

Обратите внимание "Российские гастролеры – любители Путина": Кондратюк объяснил, зачем нужна петиция

По его словам, петиция Игоря Кондратюка подтолкнет Верховную Раду как можно быстрее принять соответствующий закон.

Пока в действующем законе четко не прописана процедура, как артиста добавляют в "черный список". Ведь пока часть списков формирует Минкульт, часть – Служба безопасности, а часть – Пограничная служба.

Поэтому может случаться, что человек, который высказывался против целостности Украины, попадет в наше государство,

– объяснил Санченко.

Он подчеркнул, что цель закона – прописать, какова должна быть механика внесения списка. Он должен быть открыт в одном месте, чтобы был единый реестр.

Должен быть общий орган

Санченко рассказал, что будет запрет для тех артистов, которые посещали Крым во время оккупации и для тех, у кого была публичная позиция, противоречащая целостности Украины.

На мой взгляд, должен быть общий орган между Министерством внутренних дел, Госпогранслужбой и Министерством культуры и информационной политики. Скорее всего, будет комиссия и какой-нибудь из этих органов будет основным. Три органа должны между собой общаться. Александр Санченко Глава подкомитета музыкальных индустрий, народный депутат от "Слуги народа"

Запрет деятельности пророссийских гастролеров

Еще в конце сентября Игорь Кондратюк создал петицию на сайте президента с просьбой запретить выступления российских исполнителей на территории Украины. Тогда петиция набрала 25 тысяч голосов.

В документе говорится о полном запрете гастролей исполнителей в нашей стране, которые имеют гражданство России, до окончательного прекращения войны на Востоке и возвращения Крыма.

У украинского президента ответили на петицию Кондратюка. Там отметили, что в действующем законодательстве уже предусмотрены механизмы контроля и ограничения выступлений исполнителей-граждан из страны-оккупанта

Зеленский направил текст петиции к секретарю Совета нацбезопасности и обороны Алексею Данилову, главе СБУ Ивану Баканову и премьер-министру Денису Шмыгалю, чтобы выяснить недостатки действующего законодательства.

Санченко рассказал о законопроекте о запрете российских гастролеров: смотрите видео