У документі є окремий блок, який стосується виступів українських артистів в Росії і російських артистів в Україні. Про це в ефірі 24 каналу розповів "слуга народу" Санченко.

Зверніть увагу "Російські гастролери – любителі Путіна": Кондратюк пояснив, навіщо потрібна петиція

За його словами, петиція Ігоря Кондратюка підштовхне Верховну Раду якнайшвидше ухвалити відповідний закон.

Наразі в чинному законі чітко не прописана процедура, як артиста додають у "чорний список". Адже поки частину списків формує Мінкульт, частину – Служба безпеки, а частину – Прикордонна служба.

Через це може траплятися, що людина, яка висловлювалася проти цілісності України, потрапить в нашу державу,

– пояснив Санченко.

Він наголосив, що ціль закону – прописати, яка повинна бути механіка внесення списку. Він повинен бути відкритий в одному місці, аби був єдиний реєстр.

Повинен бути спільний орган

Санченко розповів, що буде заборона для тих артистів, які відвідували Крим під час окупації, або для тих, хто мав публічну позицію, яка суперечить цілісності України.

На мою думку, повинен бути спільний орган між Міністерством внутрішніх справ, Держприкордонслужбою та Міністерством культури й інформаційної політики. Найімовірніше, буде комісія і якийсь із цих органів буде основним. Три органи повинні між собою комунікувати. Олександр Санченко Очільник підкомітету музичних індустрій, народний депутат від "Слуги народу"

Заборона діяльності проросійських гастролерів

Ще наприкінці вересня Ігор Кондратюк створив петицію на сайті президента з проханням заборонити будь-які виступи російських виконавців на території України. Тоді петиція набрала 25 тисяч голосів.

У документі мовиться про повну заборону гастролів виконавців у нашій країні, які мають громадянство Росії, до остаточного припинення війни на Сході та повернення Криму.

В українського президента відповіли на петицію Кондратюка. Там зазначили, що в чинному законодавстві вже передбачені механізми для контролю та обмеження виступів виконавців-громадян з країни-окупантки.

Зеленський направив текст петиції до секретаря Ради нацбезпеки й оборони Олексія Данілова, голови СБУ Івана Баканова та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, аби з'ясувати недоліки чинного законодавства.

Санченко розповів про законопроєкт щодо заборони російським гастролерам: дивіться відео