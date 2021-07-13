Нардеп от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что голосование за отставку Арсена Авакова с должности главы МВД состоится в четверг, 15 июля, или также 16 июля.

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Сам Монастырский рассказал, что голосование, вероятнее всего, состоится 16 июля. Сейчас кандидат на должность главы МВД возглавляет комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Фамилию Монастырского Зеленский назвал во время заседания "Слуги народа". Нардепы отреагировали бурными аплодисментами.

Заметьте! Кроме Монастырского, претендентом на пост главы МВД ранее называли коллегу Монастырского по фракции Александра Бакумова.

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