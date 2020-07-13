Антимонопольный комитет может возглавить Ольга Пещчанская. Именно она сейчас является временной исполняющей обязанности главы АМКУ после освобождения от должности Юрия Терентьева.

О том, что именно Ольга Пещчанская является такой кандидаткой, рассказал лидер парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Об этом информирует Интерфакс-Украина.

Ранее АМКУ временно возглавила сестра спонсора "Слуги народа" Ольга Пещчанская

Ольга Пещчанская – кандидат в АМКУ,

– коротко отметил он.

В то же время, Арахамия уточнил, что кадровые вопросы нардепы могут рассмотреть уже 17 июля.

Также "слуга народа" добавил, что избрание нового главы НБУ пока не актуально. Зато, кроме назначения Пещчанской, парламентарии могут выбрать и вицепремьера по вопросам промышленности.

Кандидатом в вицепремьеры по вопросам стратегических отраслей остается Олег Уруский.

Что известно об Ольге Пещчанской: