В "Слуге народа" рассказали, кто претендует на должность главы АМКУ
Антимонопольный комитет может возглавить Ольга Пещчанская. Именно она сейчас является временной исполняющей обязанности главы АМКУ после освобождения от должности Юрия Терентьева.
О том, что именно Ольга Пещчанская является такой кандидаткой, рассказал лидер парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Об этом информирует Интерфакс-Украина.
Ранее АМКУ временно возглавила сестра спонсора "Слуги народа" Ольга Пещчанская
Ольга Пещчанская – кандидат в АМКУ,
– коротко отметил он.
В то же время, Арахамия уточнил, что кадровые вопросы нардепы могут рассмотреть уже 17 июля.
Также "слуга народа" добавил, что избрание нового главы НБУ пока не актуально. Зато, кроме назначения Пещчанской, парламентарии могут выбрать и вицепремьера по вопросам промышленности.
Кандидатом в вицепремьеры по вопросам стратегических отраслей остается Олег Уруский.
Что известно об Ольге Пещчанской:
- Зеленский назначил Пещчанскую заместителем главы АМКУ в сентябре 2019 года.
- Она с 2004 по 2015 годы работала на "АрселорМиттал Кривой Рог" в различных структурных подразделениях на должностях начальника отдела внешнего проектирования, менеджера по закупкам услуг и менеджера по обеспечению стратегических и инвестиционных проектов.
- Также она возглавляла закупочное направление в "АрселорМиттал" в тот же период, когда экс-глава АМКУ Юрий Терентьев был генеральным юрисконсультом этого предприятия.
- В декларации Пещчанской указано, что она владеет ценными бумагами "АрселорМиттал Кривой Рог".
- С января по апрель 2016 года Пещчанская работала начальником отдела закупок механических материально-технических ресурсов холдинга "Метинвест Холдинг", которым владеют Ринат Ахметов и Вадим Новинский.
- В СМИ неоднократно писали о связи сестры Ольга Пещчанской – Светланы – с президентом Зеленским. Она вроде бы является спонсором партии "Слуга народа" и товарищем детства главы государства.