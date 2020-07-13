Антимонопольний комітет може очолити Ольга Піщанська. Саме вона зараз є тимчасовою виконувачкою обов’язків глави АМКУ післязвільнення з посади Юрія Терентьєва.

Про те, що саме Ольга Піщанська є такою кандидаткою, розповів лідер парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Про це інформує Інтерфакс-Україна.

Раніше АМКУ тимчасово очолила сестра спонсорки "Слуги народу" Ольга Піщанська

Ольга Піщанська – кандидат в АМКУ,

– коротко зауважив він.

Водночас, Арахамія уточнив, що кадрові питання нардепи можуть розглянути вже 17 липня.

Також "слуга народу" додав, що обрання нового глави НБУ поки не на часі. Натомість, окрім призначення Піщанської, парламентарі можуть обрати й віцепрем'єра з питань промисловості.

Кандидатом у віцепрем'єри з питань стратегічних галузей залишається Олег Уруський.

Що відомо про Ольгу Піщанську: