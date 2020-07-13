У "Слузі народу" розповіли, хто претендує на посаду глави АМКУ
Антимонопольний комітет може очолити Ольга Піщанська. Саме вона зараз є тимчасовою виконувачкою обов’язків глави АМКУ післязвільнення з посади Юрія Терентьєва.
Про те, що саме Ольга Піщанська є такою кандидаткою, розповів лідер парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Про це інформує Інтерфакс-Україна.
Раніше АМКУ тимчасово очолила сестра спонсорки "Слуги народу" Ольга Піщанська
Ольга Піщанська – кандидат в АМКУ,
– коротко зауважив він.
Водночас, Арахамія уточнив, що кадрові питання нардепи можуть розглянути вже 17 липня.
Також "слуга народу" додав, що обрання нового глави НБУ поки не на часі. Натомість, окрім призначення Піщанської, парламентарі можуть обрати й віцепрем'єра з питань промисловості.
Кандидатом у віцепрем'єри з питань стратегічних галузей залишається Олег Уруський.
Що відомо про Ольгу Піщанську:
- Зеленський призначив Піщанську заступницею голови АМКУ у вересні 2019 року.
- Вона з 2004 по 2015 роки працювала на "АрселорМіттал Кривий Ріг" у різних структурних підрозділах на посадах начальника відділу зовнішнього проєктування, менеджера із закупівель послуг і менеджера з забезпечення стратегічних та інвестиційних проєктів.
- Також вона очолювала закупівельний напрямок в "АрселорМіттал" у той же період, коли ексголова АМКУ Юрій Терентьєв був генеральним юрисконсультом цього підприємства.
- У декларації Піщанської вказано, що вона володіє цінними паперами "АрселорМіттал Кривий Ріг".
- З січня по квітень 2016 року Піщанська працювала начальником відділу закупівель механічних матеріально-технічних ресурсів холдингу "Метінвест Холдинг", яким володіють Рінат Ахметов і Вадим Новинський.
- У ЗМІ неодноразово писали про зв’язок сестри Ольга Піщанської – Світлани – з президентом Зеленським. Вона начебто є спонсором партії "Слуга народу" і товаришкою дитинства глави держави.