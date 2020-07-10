Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что слухи о досрочных парламентских выборах – это конспирология, и пока нет оснований для того, чтобы распускать Верховную Раду.

По его словам, вероятность роспуска не является высокой. Кроме того, сейчас парламент должен работать стабильно. Об этом Корниенко рассказал в интервью "Радио Свобода".

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Как отметил председатель партии, это может произойти в условиях, когда у президента возникнут основания для роспуска, которые четко выписаны в Конституции Украины.

Условия для роспуска Рады, о которых напомнил Корниенко:

Не сформирована коалиция. "Технически сейчас это может произойти, если из фракции "Слуга народа" выйдет 23 или 25 человек", – сказал Корниенко.

Не назначение правительства 2 месяца при действующей коалиции.

Если ВРУ не собирается больше месяца.

Как отметил Корниенко, все 3 условия пока маловероятны.

"Думаю, сейчас – при тех условиях, которых мы находимся – Верховная Рада должна работать стабильно", – подытожил председатель партии.

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