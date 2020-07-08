О делах против Петра Порошенко, вероятности нового роспуска Верховной Рады и об одиозном прокремлевском блогере Анатолие Шарие – в программе "Что это было" с Сергеем Лещенко и Евгенией Моторевской на 24 канале рассказала главный редактор издания "Украинская правда" Севгиль Мусаева.

О роспуске Рады

Запрос на роспуск Верховной Рады есть, и этот вариант рассматривается руководством государства, – отметила в эфире 24 канала Севгиль Мусаева.

К теме Роспуск Рады: стоит ли Зеленскому перезагружать парламент

По ее словам, эта тема активно обсуждался в начале июля в ОП. Редактор издания отметила, что Зеленскому это нужно, чтобы сбросить весь негатив, который есть.

"Так называемое монобольшинство не является таким уже давно. В последнее время оно не голосует за важные для президента законы", – подчеркнула Мусаева.

Она добавила, что когда головой ОП был Андрей Богдан – он мог контролировать голосования депутатов. Теперь же функцию работы с фракцией выполняет непонятно кто.

"Условно, Ермак. Но он занят большим спектром вопросов, а работа с фракцией занимает большие ресурсы. Другие люди – Давид Арахамия, Сергей Корниенко – насколько я поняла, не вызывают доверия у действующих нардепов от "Слуги народа", – рассказала редактор.

Поэтому, действительно, Зеленский может рассматривать вариант роспуска ВРУ. Для того, чтобы сбросить весь негатив,

– отметила Мусаева.

"Однако, – подчеркнула редактор, – перевыборы у Зеленского вызовут много вопросов, потому что рейтинг "Слуги народа" сейчас очень отличается от прошлогоднего. Следовательно, будет невозможно сформировать большинство – будет фракция, и Зеленскому придется с кем-то договариваться."

Также в программе "Что это было"

► Дела против Порошенко, рейтинг "слуг народа" и местные выборы

По мнению Севгиль Мусаевой, партия "Слуга народа", которая имела высокий рейтинг доверия, может вообще "провалить" местные выборы. Зато скандальные дела против Порошенко могут помочь партии "ЕС" и консолидировать их избирателя.

► Выборы и Шарий

В одном из своих блогов скандальный блогер Анатолий Шарий заверил, что ОП обсуждал вопрос о снятии его партии и Нацкорпуса с выборов. По мнению Севгиль Мусаевой, вероятно, что на это ОП все же не решится.