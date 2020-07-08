Про справи проти Петра Порошенка, імовірність нового розпуску Верховної Ради та про одіозного прокремлівського блогера Анатолія Шарія – у програмі "Що це було" з Сергієм Лещенком та Євгенією Моторевською на 24 каналі розповіла головна редакторка видання "Українська правда" Севгіль Мусаєва.

Про розпуск Ради

Запит на розпуск Верховної Ради є, і цей варіант розглядається керівництвом держави, – зазначила в ефірі 24 каналу Севгіль Мусаєва.

До теми Розпуск Ради: чи варто Зеленському перезавантажувати парламент

За її словами, ця тема активно обговорювався на початку липня в ОП. Редакторка видання наголосила, що Зеленському це потрібно, аби скинути весь негатив, який є.

"Так звана монобільшість не є такою вже давно. Останнім часом вона не голосує за важливі для президента закони", – підкреслила Мусаєва.

Вона додала, що коли головою ОП був Андрій Богдан – він міг контролювати голосування депутатів. Натомість тепер функцію роботи з фракцією виконує незрозуміло хто.

"Умовно, Єрмак. Але він зайнятий великим спектром питань, а робота з фракцією займає великі ресурси. Інші люди – Давид Арахамія, Сергій Корнієнко – наскільки я зрозуміла, не викликають довіри у чинних нардепів від "Слуги народу", – розповіла редакторка.

Тому, дійсно, Зеленський може розглядати варіант розпуску ВРУ. Для того, щоб скинути весь негатив,

– наголосила Мусаєва.

Проте – підкреслила редакторка – перевибори у Зеленського викличуть багато питань, тому що рейтинг "Слуги народу" зараз дуже відрізняється від тогорічного. Відтак, буде неможливо сформувати більшість – буде фракція, і Зеленському доведеться з кимось домовлятися.

Також у програмі "Що це було"

► Справи проти Порошенка, рейтинг "слуг народу" і місцеві вибори

На думку Севгіль Мусаєвої, партія "Слуга народу", яка мала високий рейтинг довіри, може взагалі "провалити" місцеві вибори. Натомість скандальні справи проти Порошенка можуть допомогти партії "ЄС" та консолідувати їхнього виборця.

► Вибори і Шарій

У одному зі своїх блогів скандальний блогер Анатолій Шарій запевнив, що ОП обговорював питання щодо зняття його партії та Нацкорпусу з виборів. На думку Севгіль Мусаєвої, ймовірно, що на це ОП все ж таки не наважиться.