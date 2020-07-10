Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що чутки про дострокові парламентські вибори – це конспірологія, і наразі немає підстав для того, щоб розпускати Верховну Раду.

За його словами, імовірність розпуску не є високою. Окрім того, зараз парламент має працювати стабільно. Про це Корнієнко розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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Як зазначив голова партії, це може відбутися за умов, коли в президента виникнуть підстави для розпуску, які чітко виписані в Конституції України.

Умови для розпуску Ради, які нагадав Корнієнко:

Несформована коаліція. "Технічно зараз це може статися, якщо з фракції "Слуга народу" вийде 23 чи 25 людей", – сказав Корнієнко.

Непризначення уряду 2 місяці при чинній коаліції.

Якщо ВРУ не збирається більш ніж місяць.

Як зазначив Корнієнко, всі 3 умови поки що малоймовірні.

"Думаю, зараз – в тих умовах, яких ми перебуваємо – Верховна Рада має працювати стабільно", – підсумував голова партії.

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