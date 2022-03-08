НАТО не готово принимать Украину к себе в течение ближайших 15 лет. У нас сейчас есть поддержка в войне только от отдельных государств.

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"Мы не можем использовать для защиты нашего государства только строчки в Конституции о курсе в Альянс… Зато мы должны говорить о конкретных вещах, о конкретном договоре", – говорится в заявлении "Слуги народа".

Договор должен предусматривать конкретные политические, экономические и военные шаги стран-гарантов безопасности Украины. Такими государствами могут стать США, Турция, государства-соседи Украины.

В то же время, Россия должна юридически зафиксировать, что признает украинскую государственность и гарантирует, что не будет угрожать нашему государству.

Понятно, что в сегодняшних условиях это звучит абсурдно, учитывая российское вторжение. Но наши Вооруженные силы отобьются от врага, и нужно будет гарантировать дальнейшее мирное развитие Украины,

– подчеркнули "слуги".