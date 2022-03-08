НАТО не готове приймати Україну до себе протягом найближчих щонайменше 15 років. Ми зараз маємо підтримку у війні тільки від окремих держав.

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"Ми не можемо використовувати для захисту нашої держави лише рядки в Конституції про курс до Альянсу… Натомість ми маємо говорити про конкретні речі, про конкретний договір", – мовиться у заяві "Слуги народу".

Договір має передбачати конкретні політичні, економічні та військові кроки держав-гарантів безпеки України. Такими державами можуть стати США, Туреччина, держави-сусіди України.

Водночас Росія має юридично зафіксувати, що визнає українську державність і гарантує, що не буде загрожувати нашій державі.

Зрозуміло, що у сьогоднішніх умовах це звучить абсурдно, враховуючи російське вторгнення. Але наші Збройні сили відіб'ються від ворога, і треба буде гарантувати подальший мирний розвиток Україні,

– підкреслили "слуги".

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