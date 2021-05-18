В "Слуге народа" говорят, что Ляшко не единственный кандидат на замену Степанову
"Слуга народа" обсуждает кандидатов на замену министра здравоохранения Максима Степанова. Основным претендентом является главный санитарный врач Виктор Ляшко, но есть и другие кандидатуры.
Источник:"Цензор Нет"
Фамилии других кандидатов не называют. Об этом рассказал нардеп от "Слуги народа" Данил Гетманцев.
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Я не буду сейчас вам ничего озвучивать. Я подтверждаю, что эта кандидатура (Ляшко – 24 канал) обсуждается. Но мы еще дискутируем и консультируемся,
– сказал нардеп.
Почему Ляшко не является единственным кандидатом
Гетманцев сказал, что основным аргументом против Ляшко является то, что он тоже занимался вопросом вакцинации. Напомним, что Степанова хотят уволить именно из-за неудовлетворительных темпов вакцинации.
"Если мы предъявляем какие-то претензии Степанову, то почему человек, который ответственен за соответствующее направление, не должен тоже отвечать", – отметил Гетманцев.
Что известно об отставке Степанова
- Вероятное увольнении Степанова обсуждают еще с 2020 года. Его обвиняли в коррупционных схемах и неудачной борьбе с пандемией COVID-19.
- Уже 14 мая в Верховную Раду поступило представление Шмыгаля об отставке Степанова.
- Министр отреагировал на такие действия Шмыгаля и выдвинул условия, при которых уволится – голосования парламента.
- Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков 18 мая созывает внеочередное заседание Рады. В перечне вопросов – кадровые изменения в правительстве, поэтому, вероятно, будут голосовать за отставку Степанова.
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