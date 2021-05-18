"Слуга народа" обсуждает кандидатов на замену министра здравоохранения Максима Степанова. Основным претендентом является главный санитарный врач Виктор Ляшко, но есть и другие кандидатуры.

Фамилии других кандидатов не называют. Об этом рассказал нардеп от "Слуги народа" Данил Гетманцев.

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Я не буду сейчас вам ничего озвучивать. Я подтверждаю, что эта кандидатура (Ляшко – 24 канал) обсуждается. Но мы еще дискутируем и консультируемся,

– сказал нардеп.

Почему Ляшко не является единственным кандидатом

Гетманцев сказал, что основным аргументом против Ляшко является то, что он тоже занимался вопросом вакцинации. Напомним, что Степанова хотят уволить именно из-за неудовлетворительных темпов вакцинации.

"Если мы предъявляем какие-то претензии Степанову, то почему человек, который ответственен за соответствующее направление, не должен тоже отвечать", – отметил Гетманцев.

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