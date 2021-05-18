"Слуга народу" обговорює кандидатів на заміну міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Основним претендентом є головний санітарний лікар Віктор Ляшко, але є й інші кандидатури.

Прізвища інших кандидатів не називають. Про це розповів нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев.

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Я не буду зараз вам нічого озвучувати. Я підтверджую, що ця кандидатура (Ляшко – 24 канал) обговорюється. Але ми ще дискутуємо і консультуємося,

– сказав нардеп.

Чому Ляшко не є єдиним кандидатом

Гетманцев сказав, що основним аргументом проти Ляшка є те, що він теж займався питанням вакцинації. Нагадаємо, що Степанова хочуть звільнити саме через незадовільні темпи вакцинації.

"Якщо ми пред'являємо якісь претензії Степанову, то чому людина, яка відповідальна за відповідне направлення, не повинен теж відповідати", – відзначив Гетманцев.

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