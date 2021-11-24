Распоряжение о создании соответствующей рабочей группы уже подписал спикер парламента Руслан Стефанчук. Это произошло 24 ноября.
Интересно В "Слуге народа" оценили свои шансы на следующие выборы
Это нужно, чтобы привести положения регламента Рады в соответствие с Конституцией Украины, а также для обеспечения внедрения рекомендаций Европарламента. Они касаются внутренней реформы и повышения институциональной способности парламента и одобрены еще в марте 2016 года.
Что должны сделать нардепы
Рабочая группа должна до 15 декабря подготовить предложения по изменениям в законы на основе обобщения результатов опытной эксплуатации единой автоматизированной системы работы с документами в Раде.
Говорится, в частности, о законах:
- "О комитетах Верховной Рады Украины";
- "О статусе народного депутата Украины";
- "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Совета".
Также народные избранники должны подготовить предложения, как усовершенствовать положения парламентского регламента, а также вышеупомянутые законы. На это у них есть время до 20 января 2022 года.