Распоряжение о создании соответствующей рабочей группы уже подписал спикер парламента Руслан Стефанчук. Это произошло 24 ноября.

Интересно В "Слуге народа" оценили свои шансы на следующие выборы

Это нужно, чтобы привести положения регламента Рады в соответствие с Конституцией Украины, а также для обеспечения внедрения рекомендаций Европарламента. Они касаются внутренней реформы и повышения институциональной способности парламента и одобрены еще в марте 2016 года.

Обратите внимание! Именно регламент устанавливает порядок подготовки и проведения сессий парламента, его заседаний. Кроме этого – определяет законодательную процедуру и процедуру рассмотрения ряда других вопросов.

Что должны сделать нардепы

Рабочая группа должна до 15 декабря подготовить предложения по изменениям в законы на основе обобщения результатов опытной эксплуатации единой автоматизированной системы работы с документами в Раде.

Говорится, в частности, о законах:

"О комитетах Верховной Рады Украины";

"О статусе народного депутата Украины";

"О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Совета".

Также народные избранники должны подготовить предложения, как усовершенствовать положения парламентского регламента, а также вышеупомянутые законы. На это у них есть время до 20 января 2022 года.