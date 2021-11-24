Розпорядження про створення відповідної робочої групи вже підписав спікер парламенту Руслан Стефанчук. Це сталося 24 листопада.
Цікаво У "Слузі народу" оцінили свої шанси на наступні вибори
Це потрібно, аби привести положення регламенту Ради у відповідність до Конституції України, а також для забезпечення впровадження рекомендацій Європарламенту. Вони стосуюється внутрішньої реформи та підвищення інституційної спроможності парламенту й схвалені ще у березні 2016 року.
Що повинні зробити нардепи
Робоча група повинна до 15 грудня підготувати пропозиції щодо змін до законів на основі узагальнення результатів дослідної експлуатації єдиної автоматизованої системи роботи з документами у Раді.
Мовиться, зокрема, про закони:
- "Про комітети Верховної Ради України";
- "Про статус народного депутата України";
- "Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Ради".
Також народні обранці повинні підготувати пропозиції, як вдосконалити положення парламентського регламенту, а також вищезгадані закони. На це у них є час до 20 січня 2022 року.