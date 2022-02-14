В частности, им дали сутки для того, чтобы добровольно вернуться домой. Иначе в будущем их ждут проблемы с возвратом. Об этом сообщила депутат Ольга Василевская.
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Флешмоб для депутатов
По словам Василевской, председатель фракции Давид Арахамия внес предложение о флешмобе. Нардепы должны фотографироваться с семьями дома.
Кроме этого, на заседании также решили что нужно проголосовать за возможность добровольного онлайн голосования депутатов, которые на больничном. Их голосования будут отображаться на табло в зале заседаний. Это предлагали сделать путем поднятия карточек соответствующего цвета, а голоса будет считать счетная комиссия.
Зарплаты военным и экономический паспорт
Нужно повысить зарплаты военнослужащим на 30% уже с 1 марта. Деньги частично возьмут с повышения ренты на газ, этот законопроект также нужно будет принять на этой неделе. В 1 чтении президент призвал проголосовать законопроект об экономическом паспорте украинца,
– сообщила Василевская согласно решениям заседания.
По ее словам, Зеленский отметил, что идут переговоры о предоставлении Украине финансовой помощи. Больше всего предоставляют США, Великобритания, Евросоюз, меньше всего – Германия.
При этом из-за паники на фоне российского вторжения, ежедневно Украина теряет миллиарды гривен.
Заседание "Слуги народа" основные заявления
- Фракция собралась в Офисе Президента 14 февраля, заседание длилось менее 40 минут. На совещании, кроме президента, присутствовали председатель парламента Руслан Стефанчук и премьер-министр Денис Шмыгаль. По словам главы фракции Давида Арахамии, паниковать из-за российского вторжения не стоит.
- Он также отмечал, что Россия не нападет на нашу территорию в ближайшее время. Все потому, что количество ее войск у границ Украины, недостаточно для полномасштабного вторжения.
- Кроме этого, 14 февраля на тайное заседание также собирался Совет нацбезопасности и обороны. Также президент Владимир Зеленский опубликовал видеообращение к украинцам.
Президент обратился к народу: смотрите видео
Полное сообщение Василевской
По итогам заседания фракции с участием Президента.
Убегающие чиновники должны вернуться в течение суток добровольно. Или у них будут проблемы с возвращением в будущем.
Давид Арахамия предложил флеш-моб депутатам, чтобы фотографировались со своими семьями дома.
нужно проголосовать за возможность добровольного онлайн голосования депутатов, которые находятся на больничном. Их голосования будут отображаться на табло в зале заседаний. Их волеизъявление будет происходить путем поднятия карточек соответствующего цвета, голоса будет считать счетная комиссия.
нужно повысить зарплаты военнослужащим на 30% уже с 1 марта. Деньги частично возьмут с повышения ренты на газ, этот законопроект также нужно будет принять на этой неделе.
В 1 чтении Президент призвал проголосовать законопроект об экономическом паспорте украинца.
Кроме этого, Владимир Зеленский отметил, что идут переговоры о предоставлении Украине финансовой помощи. Больше всего предоставляют США, Великобритания, Евросоюз, меньше всего – Германия.
Ежедневно от паники вокруг гипотетического вторжения Украина теряет миллиарды гривен: на котировках акций, колебаниях гривны, подорожании топлива.
Заседание с участием Президента, премьер-министра, спикера и главы фракции длилось менее 40 минут.