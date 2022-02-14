Он также пояснил, что не может рассекретить всех деталей заседания. Но говорилось также о вероятном нападении России, сообщает 24 канал.

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Жить нормально и без паники

За словами Арахамії, 127 тысяч российских войск у границ – это не достаточное количество для широкого нападения России на Украину. Он подчеркнул, что, исходя из этого, украинцам надо жить нормальной жизнью и не паниковать.

Хочу всех успокоить. Нет поводов для паники. Все должны жить нормальной жизнью. Приведу пример, что в 2020 году в похожей ситуации у наших границ собралось 220 тысяч российских солдат,

– сказал нардеп.

Также на совещании были президент Владимир Зеленский, председатель парламента Руслан Стефанчук и премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Тайное" заседание СНБО: основное

Совет нацбезопасности и обороны заседал под грифом "секретно" 14 февраля. Обсуждали ситуацию, которая сложилась из-за российской агрессии. Алексей Данилов вышел с заявлением, что следующие несколько дней наступления точно не будет и паниковать не стоит.

Также Данилов отреагировал на манипуляции по закрытию украинских портов и воздушного пространства. Он заверил, что это неправда, все работает в штатном режиме, а власть контролирует ситуацию.

А по словам спикера парламента Руслана Стефанчука, который также присутствовал на СНБО, из Украины выехали 23 нардепа. Он предложил уменьшить количество депутатов в Раде именно на 23 человека.

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