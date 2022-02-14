Він також пояснив, що не може розсекретити всіх деталей засідання. Але мовилося також про ймовірний напад Росії, повідомляє 24 канал.

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Жити нормально та без паніки

За словами Арахамії, 127 тисяч російських військ біля кордонів – це не достатня кількість для широкого нападу Росії на Україну. Він наголосив, що, виходячи із цього, українцям треба жити нормальним життям і не панікувати.

Хочу всіх заспокоїти. Немає приводів для паніки. Всі мають жити нормальним життям. Наведу приклад, що у 2020 році в схожій ситуації біля наших кордонів зібралося 220 тисяч російських солдат,

– сказав нардеп.

Також на нараді були президент Володимир Зеленський, голова парламенту Руслан Стефанчук та прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Таємне" засідання РНБО: основне

Рада нацбезпеки та оборони засідала під грифом "таємно" 14 лютого. Обговорювали ситуацію, яка склалася через російську агресію. Олексій Данілов вийшов із заявою, що наступні кілька днів наступу точно не буде і панікувати не варто.

Також Данілов відреагував на маніпуляції щодо закриття українських портів та повітряного простору. Він запевнив, що це неправда, все працює у штатному режимі, а влада контролює ситуацію.

А за словами спікера парламенту Руслана Стефанчука, який також був присутнім на РНБО, з України виїхали 23 нардепи. Він запропонував зменшити кількість депутатів у Раді саме на 23 особи.

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