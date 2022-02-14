Він також пояснив, що не може розсекретити всіх деталей засідання. Але мовилося також про ймовірний напад Росії, повідомляє 24 канал.
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Жити нормально та без паніки
За словами Арахамії, 127 тисяч російських військ біля кордонів – це не достатня кількість для широкого нападу Росії на Україну. Він наголосив, що, виходячи із цього, українцям треба жити нормальним життям і не панікувати.
Хочу всіх заспокоїти. Немає приводів для паніки. Всі мають жити нормальним життям. Наведу приклад, що у 2020 році в схожій ситуації біля наших кордонів зібралося 220 тисяч російських солдат,
– сказав нардеп.
Також на нараді були президент Володимир Зеленський, голова парламенту Руслан Стефанчук та прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Таємне" засідання РНБО: основне
- Рада нацбезпеки та оборони засідала під грифом "таємно" 14 лютого. Обговорювали ситуацію, яка склалася через російську агресію. Олексій Данілов вийшов із заявою, що наступні кілька днів наступу точно не буде і панікувати не варто.
- Також Данілов відреагував на маніпуляції щодо закриття українських портів та повітряного простору. Він запевнив, що це неправда, все працює у штатному режимі, а влада контролює ситуацію.
- А за словами спікера парламенту Руслана Стефанчука, який також був присутнім на РНБО, з України виїхали 23 нардепи. Він запропонував зменшити кількість депутатів у Раді саме на 23 особи.
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