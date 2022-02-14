Данілов звернув увагу на інформацію про закриття портів та повітряного простору. Він наголосив, що це фейк, повідомляє 24 канал.

До теми 23 нардепи – за межами України: Стефанчук "пропонує" на таку кількість скоротити мандати

Інформація про те, що мали прийматися рішення по закриттю повітряного простору портів та іншого не відповідає дійсності. Ми все цілком контролюємо,

– сказав посадовець.

Він також попросив депутатів, які перебувають за кордоном, "не роздумухувати цього".

Данілов запевнив, що є чітке розуміння, де ми є і що робимо. Також влада знає, як саме виходити з такої непростої ситуації.

"Закриття" повітряного простору: коротко

Через паніку на тлі загрози вторгнення Росії до України 13 лютого стався прикрий інцидент із літаком авіакомпанії SkyAp. Рейс Мадейра – Київ посадили у Кишиневі. Ірландський лізингодавець заборонив повітряному судну летіти в Україну.

Відтоді деякі авіакомпанії дозволяють пасажирам повертати квитки, які купили в Україну на найближчі дні. Але влада запевняє, що все гаразд. Для стабілізації ситуації уряд збирався на екстренне засідання та виділяв кошти. Але компанія МАУ відправляє п'ять Boeing 737-800 в Іспанію через припинення страхування літаків у небі України.

Аеропорти найбільших міст України протягом 13 та 14 лютого зробили публікації щодо свого режиму роботи. Там запевняють, що працюють у звичному графіку, рейси відбуваються.

Попереднє виїзне засідання РНБО було в Харкові: дивіться відео