Данилов обратил внимание на информацию о закрытии портов и воздушного пространства. Он подчеркнул, что это фейк, сообщает 24 канал.

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Информация о том, что должны были приниматься решения по закрытию воздушного пространства портов и прочего не соответствует действительности. Мы все вполне контролируем,

– сказал чиновник.

Он также попросил депутатов, находящихся за границей, "не раздувать из-за этого".

Данилов заверил, что есть четкое понимание, где мы есть и что делаем. Также власти знают, как именно выходить из такой непростой ситуации.

"Закрытие" воздушного пространства: кратко

Из-за паники на фоне угрозы вторжения России в Украину 13 февраля произошел досадный инцидент с самолетом авиакомпании SkyAp. Рейс Мадейра – Киев посадили в Кишиневе. Ирландский лизингодатель запретил воздушному судну лететь в Украину.

С тех пор некоторые авиакомпании позволяют пассажирам возвращать билеты, которые купили в Украину на ближайшие дни. Но власти уверяют, что все в порядке. Для стабилизации ситуации правительство собиралось на экстренное заседание и выделяло средства. Но компания МАУ отправляет пять Boeing 737-800 в Испанию из-за прекращения страхования самолетов в небе Украины.

Аэропорты крупнейших городов Украины в течение 13 и 14 февраля сделали публикации относительно своего режима работы. Там уверяют, что работают в привычном графике, рейсы происходят.

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