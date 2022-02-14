Глава партії "Слуга народу" Олена Шуляк зазначила, що Україна розуміє всі поточні ризики та готова до будь-якого сценарію розвитку ситуації.

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"Слуги" сприятимуть формуванню сил тероборони

Шуляк наголосила, що українці відчувають і цінують допомогу партнерів та друзів зі всього світу. Водночас зауважила, що розраховувати варто лише на себе. "Ми здатні зупинити будь-яку ескалацію у сторону України. Наші міста і села – під надійним захистом", – запевнила вона.

За словами Шуляк, президент, уряд, Збройні сили, українська дипломатія цілодобово працюють над тим, щоб відвернути загрозу. А якщо "Путін таки вирішить сунутися до нас – дати гідну відсіч і захистити свободу та незалежність країни".

Глава "слуг народу" розповіла, що партія не залишиться осторонь цих подій. Вона зробить внесок у спільну справу захисту незалежності й територіальної цілісності України.

Ми сьогодні фактично перетворюємо наші обласні організації та місцеві осередки на штаби сприяння територіальній обороні та національному спротиву,

– пояснила голова партії.

У дорученні головам обласних, а також міських організацій політсили, передбачено

створення штабів для координації діяльності фракцій партії в місцевих радах,

налагодження зв'язку з керівниками зон і районів тероборони,

забезпечення роботи колцентрів партії,

роз'яснення інформації щодо організації ТрО,

організація збору грошей і волонтерської допомоги,

місцеві депутати мають перевірити факт виділення і стан приміщень для тероборони,

провести позачергові засідання сесій для вирішення потреб ТрО.

Крім того, перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко закликав низку політичних сил на місцях не заважати швидкому розгортанню тероборони.

Тероборона в Україні: що відомо

В Україні 1 січня 2022 року набув чинності закон про нацспротив. Він передбачає започаткування Сил тероборони. Відповідні бригади передбачені у кожному обласному центрі.

Командувач Сил тероборони Юрій Галушкін розповів, що посадовці вже призначені, визначили також місця дислокації сил. У кожній бригаді сформована необхідна кількість батальйонів.

У розвідці Міноборони заявили, що залучатимуть у підрозділи тероборони насамперед тих людей, які пройшли військову службу у лавах Збройних сил.

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