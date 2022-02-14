Глава партії "Слуга народу" Олена Шуляк зазначила, що Україна розуміє всі поточні ризики та готова до будь-якого сценарію розвитку ситуації.
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"Слуги" сприятимуть формуванню сил тероборони
Шуляк наголосила, що українці відчувають і цінують допомогу партнерів та друзів зі всього світу. Водночас зауважила, що розраховувати варто лише на себе. "Ми здатні зупинити будь-яку ескалацію у сторону України. Наші міста і села – під надійним захистом", – запевнила вона.
За словами Шуляк, президент, уряд, Збройні сили, українська дипломатія цілодобово працюють над тим, щоб відвернути загрозу. А якщо "Путін таки вирішить сунутися до нас – дати гідну відсіч і захистити свободу та незалежність країни".
Глава "слуг народу" розповіла, що партія не залишиться осторонь цих подій. Вона зробить внесок у спільну справу захисту незалежності й територіальної цілісності України.
Ми сьогодні фактично перетворюємо наші обласні організації та місцеві осередки на штаби сприяння територіальній обороні та національному спротиву,
– пояснила голова партії.
У дорученні головам обласних, а також міських організацій політсили, передбачено
- створення штабів для координації діяльності фракцій партії в місцевих радах,
- налагодження зв'язку з керівниками зон і районів тероборони,
- забезпечення роботи колцентрів партії,
- роз'яснення інформації щодо організації ТрО,
- організація збору грошей і волонтерської допомоги,
- місцеві депутати мають перевірити факт виділення і стан приміщень для тероборони,
- провести позачергові засідання сесій для вирішення потреб ТрО.
Крім того, перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко закликав низку політичних сил на місцях не заважати швидкому розгортанню тероборони.
Тероборона в Україні: що відомо
- В Україні 1 січня 2022 року набув чинності закон про нацспротив. Він передбачає започаткування Сил тероборони. Відповідні бригади передбачені у кожному обласному центрі.
- Командувач Сил тероборони Юрій Галушкін розповів, що посадовці вже призначені, визначили також місця дислокації сил. У кожній бригаді сформована необхідна кількість батальйонів.
- У розвідці Міноборони заявили, що залучатимуть у підрозділи тероборони насамперед тих людей, які пройшли військову службу у лавах Збройних сил.