Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк отметила, что Украина понимает все текущие риски и готова к любому сценарию развития ситуации.
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"Слуги" будут способствовать формированию сил терробороны
Шуляк подчеркнула, что украинцы чувствуют и ценят помощь партнеров и друзей со всего мира. В то же время она отметила, что рассчитывать стоит только на себя. "Мы способны остановить любую эскалацию в сторону Украины. Наши города и села – под надежной защитой", – заверила она.
По словам Шуляка, президент, правительство, Вооруженные силы, украинская дипломатия круглосуточно работают над тем, чтобы предотвратить угрозу. А если "Путин таки решит двинуться к нам – дать достойный отпор и защитить свободу и независимость страны".
Глава "слуг народа" рассказала, что партия не останется в стороне от этих событий. Она внесет вклад в общее дело защиты независимости и территориальной целостности Украины.
Мы сегодня фактически превращаем наши областные организации и местные центры в штабы содействия территориальной обороне и национальному сопротивлению,
– объяснила глава партии.
В поручении председателям областных, а также городских организаций политсилы предусмотрено
- создание штабов для координации деятельности фракций партии в местных советах,
- налаживание связи с руководителями зон и районов терробороны,
- обеспечение работы колцентров партии,
- разъяснение информации по организации ТрО,
- организация сбора денег и волонтерской помощи,
- местные депутаты должны проверить факт выделения и состояние помещений для терробороны,
- провести внеочередные заседания сессий для решения нужд ТРО.
Кроме того, первый вице-спикер парламента Александр Корниенко призвал ряд политических сил на местах не мешать скорейшему развертыванию терробороны.
Тероборона в Украине: что известно
- В Украине 1 января 2022 вступил в силу закон о нацсопротивлении. Он предусматривает создание сил терробороны. Соответствующие бригады предусмотрены в каждом областном центре.
- Командующий Сил Терробороны Юрий Галушкин рассказал, что чиновники уже назначены, определили также места дислокации сил. В каждой бригаде сформировано необходимое количество батальонов.
- В разведке Минобороны заявили, что будут привлекать в подразделения терробороны, прежде всего, тех людей, которые прошли военную службу в рядах Вооруженных сил.