"Слуги народа" предлагают открыть кинотеатры не раньше, чем в июле
Народные депутаты от "Слуги народа" Александр Ткаченко и Павел Сушко предложили правительству свой алгоритм выхода кинотеатров из карантина. Учреждения они рекомендуют открыть не раньше, чем 1 июля.
Ведь слишком ранний выход из карантина может привести к еще большим финансовым потерям и банкротству, заявил в Фейсбуке Александр Ткаченко.
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По его словам, в первые дни возобновления работы в кинотеатрах должны действовать ограничения по количеству зрителей в зале. Только через две недели после этого заведения смогут вернуться к обычному режиму.
Первые две недели месяца следует продавать билеты зрителям с ограничениями, например, через ряд и через место. А уже с 16 июля вернуться к обычному режиму,
– пояснил нардеп.
И добавил, что это, по его мнению, помогло бы кинотеатрам выйти из кризиса постепенно и не оказаться в ситуации, когда ни фильмов, ни зрителей нет.
Со своими предложениями Александр Ткаченко с Павлом Сушко обратились к премьер-министру.
Обращение "слуг народа" к главе правительства касательно восстановления работы кинотеатров / Фейсбук Александра Ткаченко
Карантин в Украине: основное
- Общенациональный карантин в Украине продлили до 22 мая.
- Однако уже с 11 мая начнут действовать некоторые послабления. В частности, позволили возобновить киносъемки.
- В целом правительство разработало пять этапов выхода из карантина. Точные их даты пока неизвестны. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
Ослабление карантина / Инфографика 24 канала
5 этапов выхода Украины из карантина / Инфографика 24 канала