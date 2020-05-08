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"Слуги народа" предлагают открыть кинотеатры не раньше, чем в июле

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"Слуги народа" предлагают открыть кинотеатры не раньше, чем в июле
"Слуги народа" предлагают открыть кинотеатры не раньше, чем в июле / ua.korrespondent.net

Народные депутаты от "Слуги народа" Александр Ткаченко и Павел Сушко предложили правительству свой алгоритм выхода кинотеатров из карантина. Учреждения они рекомендуют открыть не раньше, чем 1 июля.

Ведь слишком ранний выход из карантина может привести к еще большим финансовым потерям и банкротству, заявил в Фейсбуке Александр Ткаченко.

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По его словам, в первые дни возобновления работы в кинотеатрах должны действовать ограничения по количеству зрителей в зале. Только через две недели после этого заведения смогут вернуться к обычному режиму.

Первые две недели месяца следует продавать билеты зрителям с ограничениями, например, через ряд и через место. А уже с 16 июля вернуться к обычному режиму,
– пояснил нардеп.

И добавил, что это, по его мнению, помогло бы кинотеатрам выйти из кризиса постепенно и не оказаться в ситуации, когда ни фильмов, ни зрителей нет.

Со своими предложениями Александр Ткаченко с Павлом Сушко обратились к премьер-министру.

Звернення Обращение "слуг народа" к главе правительства касательно восстановления работы кинотеатров / Фейсбук Александра Ткаченко

Карантин в Украине: основное

  • Общенациональный карантин в Украине продлили до 22 мая.
  • Однако уже с 11 мая начнут действовать некоторые послабления. В частности, позволили возобновить киносъемки.
  • В целом правительство разработало пять этапов выхода из карантина. Точные их даты пока неизвестны. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Послаблення карантину інфографіка 24 каналОслабление карантина / Инфографика 24 канала

 

етапи виходу з карантину
5 этапов выхода Украины из карантина / Инфографика 24 канала

Автор: Наталия Пристанская
Теги: Новости политики Новости Украины Кино Слуга народа Александр Ткаченко Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020
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