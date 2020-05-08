"Слуги народу" пропонують відкрити кінотеатри щонайшвидше у липні

Народні депутати від "Слуги народу" Олександр Ткаченко та Павло Сушко запропонували уряду свій алгоритм виходу кінотеатрів з карантину. Заклади вони рекомендують відкрити не раніше, ніж 1 липня.

Адже надто ранній вихід з карантину може призвести до ще більших фінансових втрат та банкрутства, заявив у фейсбуці Олександр Ткаченко.

Читайте також Уряд опублікував постанову про послаблення карантину: що відкриється з 11 травня

За його словами, у перші дні відновлення роботи у кінотеатрах повинні діяти обмеження кількості глядачів у залі. Лише через два тижні після цього заклади зможуть повернутися до звичного режиму.

Перші два тижні місяця слід продавати квитки глядачам з обмеженнями, наприклад, через ряд і через місце. А вже з 16-го липня повернутися до звичного режиму,

– пояснив нардеп.

Та додав, що це, на його думку, допомогло б кінотеатрам вийти з кризи поступово та не опинитися в ситуації, коли ні фільмів, ні глядачів немає.

Зі своїми пропозиціями Олександр Ткаченко з Павлом Сушком звернулися до прем’єр-міністра.



Звернення "слуг народу" до очільника уряду щодо відновлення роботи кінотеатрів / Фейсбук Олександра Ткаченка

Карантин в Україні: основне

Загальнонаціональний карантин в Україні продовжили до 22 травня .

. Однак вже з 11 травня почнуть діяти деякі послаблення . Зокрема, дозволили відновити кінозйомки.

. Зокрема, дозволили відновити кінозйомки. Загалом уряд розробив п’ять етапів виходу з карантину. Точні їхні дати наразі невідомі. Все залежатиме від епідеміологічної ситуації.



Послаблення карантину / Інфографіка 24 каналу



5 етапів виходу України з карантину / Інфографіка 24 каналу