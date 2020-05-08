Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 9 ТРАВНЯ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 9 ТРАВНЯ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ

"Слуги народу" пропонують відкрити кінотеатри щонайшвидше у липні

-
"Слуги народу" пропонують відкрити кінотеатри щонайшвидше у липні
"Слуги народу" пропонують відкрити кінотеатри щонайшвидше у липні / ua.korrespondent.net

Народні депутати від "Слуги народу" Олександр Ткаченко та Павло Сушко запропонували уряду свій алгоритм виходу кінотеатрів з карантину. Заклади вони рекомендують відкрити не раніше, ніж 1 липня.

Адже надто ранній вихід з карантину може призвести до ще більших фінансових втрат та банкрутства, заявив у фейсбуці Олександр Ткаченко.

Читайте також Уряд опублікував постанову про послаблення карантину: що відкриється з 11 травня

За його словами, у перші дні відновлення роботи у кінотеатрах повинні діяти обмеження кількості глядачів у залі. Лише через два тижні після цього заклади зможуть повернутися до звичного режиму.

Перші два тижні місяця слід продавати квитки глядачам з обмеженнями, наприклад, через ряд і через місце. А вже з 16-го липня повернутися до звичного режиму,
– пояснив нардеп.

Та додав, що це, на його думку, допомогло б кінотеатрам вийти з кризи поступово та не опинитися в ситуації, коли ні фільмів, ні глядачів немає.

Зі своїми пропозиціями Олександр Ткаченко з Павлом Сушком звернулися до прем’єр-міністра.

Звернення
Звернення "слуг народу" до очільника уряду щодо відновлення роботи кінотеатрів / Фейсбук Олександра Ткаченка

Карантин в Україні: основне

  • Загальнонаціональний карантин в Україні продовжили до 22 травня.
  • Однак вже з 11 травня почнуть діяти деякі послаблення. Зокрема, дозволили відновити кінозйомки.
  • Загалом уряд розробив п’ять етапів виходу з карантину. Точні їхні дати наразі невідомі. Все залежатиме від епідеміологічної ситуації.

Послаблення карантину інфографіка 24 канал
Послаблення карантину / Інфографіка 24 каналу

 

етапи виходу з карантину
5 етапів виходу України з карантину / Інфографіка 24 каналу

Автор: Наталія Пристанська
Теги: Новини політики Новини України Кіно Слуга народу Олександр Ткаченко Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Викорінити радянщину і посадити маки пам'яті: як народжувалася традиція
сьогодні , 17:00 Викорінити радянщину і посадити маки пам'яті: як народжувалася традиція
Блог Медіа
МВФ тримає українську владу на короткому повідку
сьогодні , 12:00 МВФ тримає українську владу на короткому повідку
Сергій Фурса
Фондові ринки в умовах "коронакризи": як змінюються настрої інвесторів
сьогодні , 13:00 Фондові ринки в умовах "коронакризи": як змінюються настрої інвесторів