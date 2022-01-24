Об этом сообщила в соцсетях нардеп Ольга Василевская-Смаглюк. Она опубликовала повестку дня заседания.

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Нардепы пригласили Резникова и Залужного

Заседание стартует в 19:00 24 января в конгрессно-выставочном комплексе "Парковый". Начнется оно со вступительного слова Давида Арахамии и Андрея Мотовиловца.

После этого "слуги народа" встретятся с министром обороны Алексеем Резниковым и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Также запланировано выступление командующего Сил терробороны ВСУ Юрия Галушкина.

"Слуги народа" обсудят и приоритетные законопроекты

Нардепы хотят еще обсудить приоритетные законопроекты, которые должны рассмотреть на этой пленарной неделе. В частности, говорится об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении.

Повестка дня заседания фракции / Фото Ольги Василевской-Смаглюк

Верховная Рада о возможном нападении России: последние новости

Уже 24 января, сообщил Руслан Стефанчук, нардепы могут принять обращение к мировому сообществу по поводу неприемлемости военного шантажа России.

Обращение направят в ООН, Европарламент и правительства других стран.

Проект уже готов и подписан руководством Верховной Рады.

Ранее член оборонного комитета парламента Федор Вениславский сообщил, что Украина в случае необходимости сможет мобилизовать 300-400 тысяч резервистов.

Смотрите в видео о возможной мобилизации резервистов в случае необходимости: