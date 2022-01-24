Про це повідомила у соцмережах нардепка Ольга Василевська-Смаглюк. Вона опублікувала порядок денний засідання.
До теми У "Слузі народу" запевняють, що ще рано збирати "тривожну валізку" через агресію Росії
Нардепи запросили Резнікова та Залужного
Засідання стартує о 19:00 24 січня у конгресно-виставковому комплексі "Парковий". Розпочнеться воно зі вступного слова Давида Арахамії та Андрія Мотовиловця.
Після цього "слуги народу" зустрінуться з міністром оборони Олексієм Резніковим та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Також запланований виступ командувача Сил тероборони ЗСУ Юрія Галушкіна.
"Слуги народу" обговорять і пріоритетні законопроєкти
Нардепи хочуть ще обговорити пріоритетні законопроєкти, які мають розглянути цього пленарного тижня. Зокрема, мовиться про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення.
Порядок денний засідання фракції / Фото Ольги Василевської-Смаглюк
Верховна Рада про можливий напад Росії: останні новини
- Вже 24 січня, повідомив Руслан Стефанчук, нардепи можуть ухвалити звернення до світової спільноти щодо неприйнятності військового шантажу Росії.
- Звернення направлять до ООН, Європарламенту та урядів інших країн.
- Проєкт вже готовий та підписаний керівництвом Верховної Ради.
- Раніше член оборонного комітету парламенту Федір Веніславський повідомив, що Україна в разі необхідності зможе мобілізувати 300 – 400 тисяч резервістів.
Дивіться у відео про можливу мобілізацію резервістів у разі потреби: