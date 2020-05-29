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"Слуги народа" вас обманули, – Шабунин об отмене депутатской неприкосновенности

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Виталий Шабунин
Виталий Шабунин / 24 канал

Прокуроры САП в ответ на обвинения Ирины Венедиктовой прямо заявили, что генпрокурор уже 3 месяца не дает разрешения на начало расследования преступления к которому может быть причастен народный депутат.

Таким образом все узнали, что так называемая отмена неприкосновенности, которую приняли "слуги" осенью 2019 года – ни что более чем обман. Об этом в эфире 24 канала в программе "Гуд найт Юкрейн" заявил председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

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По его словам, чтобы действительно отменить неприкосновенность, надо просто принять закон. А так, как норма в Конституции уже принята, то надо не 300 голосов, а 226. Шабунин отметил – то, что сделали нардепы осенью – был обман с самого начала.

И мы об этом рассказывали. Просто все были в эйфории, мол, наконец-то это произошло. Друзья, "слуги народа" вас обманули. Не отменено ничего, стало еще хуже,
– подчеркнул антикоррупционер.

Он пояснил, что раньше можно было расследовать нардепа как обычного человека с отдельными ограничениями относительно негласных следственных действий.

До голосования можно было:

  • изымать документы,
  • обыскивать помещения,
  • негласно наблюдать за помощниками депутата.

Отныне – отмечает Шабунин – после так называемой отмены даже начать расследование нельзя без согласования генпрокурора.

"Наконец этот обман вылез. И слава Богу, что он вылез до осенних местных выборов", – подытожил антикоррупционер.

Что известно об отмене неприкосновенности и заявлении САП

► Дело в том, что изменив Конституцию и формально убрав неприкосновенность депутаты защитили себя иначе. Ранее правоохранители могли возбуждать дело против депутата, но должны были получить разрешение от парламента на проведение следственных действий, на арест и задержание.

► Теперь разрешение Рады не нужно, но открыть дело может только генеральный прокурор. А генерального прокурора назначает Верховная Рада. То есть это способствует тому, что подозрения будут получать только политические оппоненты, а свои депутаты остаются неприкосновенными.

► Это юридические тонкости, и в них трудно разобраться. И то, что неприкосновенность не отменили, де-факто, так и осталось известно узкому кругу журналистов, общественных деятелей и экспертов. А вот правящая политическая сила до сих пор утверждает, что неприкосновенность сняли.

К теме Венедиктовой не о чем отчитываться в Раде: Рябошапка прокомментировал конфликт генпрокурора с САП

► Но правда стала общеизвестной после конфликта генпрокурора Ирины Венедиктовой с САП. На ее обвинения там ответили в том числе и таким текстом: "Просим Генерального прокурора способствовать прокурорам САП и выполнить требования УПК Украины, в частности относительно исключительной обязанности внесения в Единый реестр досудебных расследований сведений о совершении народным депутатом Украины тяжкого уголовного правонарушения, которое наносит государству многомиллионный ущерб (соответствующие материалы САП направлены еще три месяца назад) и принять решение о создании международной совместной следственной группы по расследованию фактов незаконного перемещения через государственную границу контрафактных табачных изделий и их дальнейшей реализации на территории стран Европейского Союза". 

 

Автор: Антон Голобородько, Леся Виговська , Екатерина Козачинская
Теги: Новости Украины Новости политики Слуга народа Верховная Рада Ирина Венедиктова Снятие неприкосновенности САП
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