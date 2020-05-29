"Слуги народу" вас обманули, – Шабунін про скасування депутатської недоторканності

Прокурори САП у відповідь на звинувачення Ірини Венедіктової прямо заявили, що генпрокурорка вже 3 місяці не дає дозволу на початок розслідувань злочину, до якого може бути причетний народний депутат.

Таким чином всі дізналися, що так зване скасування недоторканності, яке прийняли "слуги" восени 2019 року – ні що більше, як обман. Про це в ефірі 24 каналу у програмі "Гуд найт Юкрейн" заявив голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

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За його словами, щоб насправді скасувати недоторканність, треба просто прийняти закон. А так, як норма в Конституції вже прийнята, то треба не 300 голосів, а 226. Шабунін наголосив – те, що зробили нардепи восени – був обман від початку.

І ми про це розповідали. Просто всі були в ейфорії, мовляв, нарешті це відбулося. Друзі, "слуги народу" вас обманули. Не скасовано нічого, стало ще гірше,

– підкреслив антикорупціонер.

Він пояснив, що раніше можна було розслідувати нардепа як звичайну людину з окремими обмеженнями щодо негласних слідчих дій.

До голосування можна було:

виймати документи,

обшукувати приміщення,

негласно спостерігати за помічниками депутат.

Відтепер – зазначає Шабунін – після так званого скасування навіть почати розслідування не можна без погодження генпрокурора.

"Нарештів цей обман виліз. І слава Богу, що він виліз до осінніх місцевих виборів", – підсумував антикорупціонер.

Що відомо про скасування недоторканності та заяву САП

► Справа у тому, що змінивши Конституцію і формально прибравши недоторканність, депутати захистили себе інакше. Раніше правоохоронці могли відкривати справу проти депутата, але мали отримати дозвіл від парламенту на проведення слідчих дій, на арешт та затримання.

► Тепер дозволу Ради не треба, але відкрити справу може тільки генеральний прокурор. А генерального прокурора призначає Верховна Рада. Тобто це сприяє тому, що підозри отримуватимуть тільки політичні опоненти, а свої депутати залишаються недоторканними.

► Це юридичні тонкощі, і у них важко розібратися. І те, що недоторканність не скасували, де-факто, так і залишилось відомо вузькому колу журналістів, громадських діячів та експертів. А от правляча політична сила усіх і досі переконує, що недоторканність зняли.

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► Але правда стала загальновідомою після конфлікту генпрокурорки Ірини Венедіктової з САП. На її звинувачення там відповіли зокрема і таким текстом: "Просимо Генерального прокурора сприяти прокурорам САП та виконати вимоги КПК України, зокрема щодо виключного обов’язку внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про вчинення народним депутатом України тяжкого кримінального правопорушення, що завдає державі багатомільйонних збитків (відповідні матеріали САП направлено ще три місяці тому) та прийняти рішення про створення міжнародної спільної слідчої групи щодо розслідування фактів незаконного переміщення через державний кордон контрафактних тютюнових виробів і їх подальшої реалізації на території країн Європейського Союзу".