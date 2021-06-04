"Слуги народа" на заседании Рады обсуждали введение "сухого закона" во фракции

Нардепы от "Слуги народа" внесли предложение объявить "сухой закон" во фракции. Этот вопрос они обсуждали во время заседания Верховной Рады.
Предложили также штрафовать за курение. Фото переписки народных депутатов обнародовали в сети.
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Я считаю, нужно начать с себя и объявить "сухой закон" внутри фракции и штрафовать за курение,
– написал один из "слуг".
В то же время другие нардепы решили пошутить по этому поводу:
- "А сухой закон – это когда просекко extra dry?"
- "Негрон".