"Слуги народа" на заседании Рады обсуждали введение "сухого закона" во фракции

4 июня 2021 , 09:46
Читати новину українською

Источник:

телеграм-канал "Через плечо"

Нардепы от "Слуги народа" внесли предложение объявить "сухой закон" во фракции. Этот вопрос они обсуждали во время заседания Верховной Рады.

Предложили также штрафовать за курение. Фото переписки народных депутатов обнародовали в сети.

Читайте также Это будет показательное голосование, – Кравчук о том, проголосуют ли за закон об олигархах

Я считаю, нужно начать с себя и объявить "сухой закон" внутри фракции и штрафовать за курение,
– написал один из "слуг".

В то же время другие нардепы решили пошутить по этому поводу:

  • "А сухой закон – это когда просекко extra dry?"
  • "Негрон".
Обратите внимание! Буквы обнародовали фото, как в феврале 2021 года "слуги народа" во время заседания Рады отчаянно спорили в чате по поводу "права на оружие". Тогда же Никита Потураев "предложил" коллегам "внести проект "сухого закона", чтобы не связывали доступ украинцев к оружию и "пьяные разборки".
Автор: Олег Васьків