Эти меры направлены на предотвращение опасности. Об этом заявил представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский в эфире одного из украинских телеканалов, информирует 24 канал.

Заметьте Рада одобрила постановление о работе в условиях чрезвычайного положения

Какие могут быть правила во время чрезвычайного положения

Федор Вениславский заявил, что есть вероятность того, что во время чрезвычайного положения могут ограничить движение между областями. Кроме того, могут ограничить движение транспортных средств в целом, проводить их проверку. Также могут проверять документы у людей.

Однако политик подчеркнул, что введение чрезвычайного положения направлено на предотвращение угроз, которых сейчас нет.

Этот указ имеет целью предотвратить те угрозы, которых на сегодня еще нет, но они могут иметь место. В том числе и диверсионные акты, и разжигание вражды, создание массовых беспорядков. Поэтому этим указом предлагается запрет забастовок,

– заявил Вениславский.

Обратите внимание! Верховная Рада вечером 23 февраля будет голосовать за введение чрезвычайного положения по всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей.

Чрезвычайное положение в Украине: главное

СНБО утром 23 февраля обратился к Верховной Раде с просьбой ввести чрезвычайное положение по всей Украине, кроме Донецкой и Луганской областей.

Руководители областей обратились к гражданам и успокоили их. Они убеждают, что особых изменений они не почувствуют.

Верховная Рада во время чрезвычайного положения будет работать в постоянном режиме.

Во время режима чрезвычайного положения военнообязанным запретят выезжать из Украины.

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