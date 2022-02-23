Ці заходи спрямовані на запобігання небезпеки. Про це заявив представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський в ефірі одного з українських телеканалів, інформує 24 канал.

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Які можуть бути правила під час надзвичайного стану

Федір Веніславський заявив, що є ймовірність того, що під надзвичайного стану можуть обмежити рух між областями. Крім того, можуть обмежити рух транспортних засобів загалом, проводити їх перевірку. Також можуть перевіряти документи в людей.

Однак політик наголосив, що введення надзвичайного стану спрямоване на запобігання загрозам, яких зараз немає.

Цей указ має на меті запобігти тим загрозам, яких на сьогодні ще немає, але вони можуть мати місце. У тому числі і диверсійні акти, і розпалювання ворожнечі, створення масових заворушень. Тому цим указом пропонується заборона страйків,

– заявив Веніславський.

Зверніть увагу! Верховна Рада увечері 23 лютого голосуватиме за введення надзвичайного стану по всій території України, крім Донецької та Луганської областей.

Надзвичайний стан в Україні: головне

РНБО уранці 23 лютого звернулося до Верховної Ради з проханням ввести надзвичайний стан по всій Україні, крім Донецької та Луганської областей.

Керівники областей звернулися до громадян і заспокоїли їх. Вони переконують, що особливих змін вони не відчують.

Верховна Рада під час надзвичайного стану працюватиме в постійному режимі.

Під час режиму надзвичайного стану військовозобов'язаним заборонять виїжджати з України.

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