Відповідне рішення схвалили на засіданні Верховної Ради 23 лютого. За нього проголосували 342 народні обранці, інформує 24 канал.

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Особливості роботи парламенту в умовах надзвичайного стану

Рада працюватиме у режимі пленарних засідань, роботи в комітетах, тимчасових спеціальних комісій і тимчасових слідчих комісій, а також депутатських фракціях та групах;

у час, коли відповідно до календарного плану не передбачені пленарні засідання, вони проводяться за пропозицією Погоджувальної ради фракцій;

засідання Погоджувальної ради за потреби скликає голова Верховної Ради.

Пленарне засідання можна буде провести без планування та затвердженого календарного плану. Ми можемо у будь-який час та день зібратися й провести пленарне засідання й розглянути ті проєкти постанов, які необхідно терміново схвалити,

– пояснив нардеп Федір Веніславський.

Він додав, що роботу нардепів з виборцями припинили. У разі необхідності голова Ради Руслан Стефанчук може видати розпорядження про від'їзд в округ конкретного парламентаря.

РНБО просить Раду запровадити надзвичайний стан

Рада нацбезпеки та оборони зранку 23 лютого звернулася до Верховної Ради з проханням запровадити по всій території України, крім Луганської та Донецької областей, надзвичайний стан. Олексій Данілов наголосив, що це потрібно для забезпечення спокою в Україні та стабільності економіки.

Парламент розгляне введення надзвичайного стану на позачерговому засідання ввечері 23 лютого.

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