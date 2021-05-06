"Слуги" обещают принять все необходимые законы для продолжения сотрудничества с МВФ
Для того чтобы продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом, депутаты планируют принять ряд законов. Дедлайном "Слуги народа" ставят 1 июня 2021 года.
Источник:"Слуга народа"
Парламент примет к тому времени все необходимые законодательные изменения. Такое заявление сделал председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия для иностранных СМИ.
Интересная мысль Увольнения Коболева осложняет переговоры с МВФ, – Bloomberg
Сотрудничество с МВФ и новые законы
"Слуги народа" планируют принять законы:
- во втором чтении – об уголовном наказании чиновников за ложь в декларациях;
- о внесении изменений в закон о НАБУ;
- внести изменения в закон о Нацбанке для укрепления его независимости.
Что касается оставшегося времени, то его у депутатов меньше месяца – до 1 июня.
1 июня для нас – крайний срок. И правительство, и парламент, и Офис Президента намерены придерживаться этой даты,
– отметил Давид Арахамия.
Глава фракции рассказал, что ранее между Украиной и международными донорами существовали разногласия по поводу того, кто должен получить большинство голосов при назначении директора НАБУ. По его словам, пока модель принятия такого решения еще неизвестна, но она должна быть компромиссной.
Сотрудничество Украины с МВФ: кратко
- МВФ в июне 2020 года утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины.
- По ней Украина должна получить около 5 миллиардов долларов. Более 2 миллиардов кредита Украине выделили сразу.
- По соглашению еще в прошлом году должны были состояться 3 пересмотра программы и 2 транша по 700 миллионов долларов. Впрочем, этого не произошло и миссия МВФ объявила о завершении работы.
- В конце 2020 года миссия МВФ возобновила свою работу в Украине.
- В феврале 2021 года в МВФ сообщили, что прогресса в переговорах не будет, пока Украина не выполнит ряд ранее обозначенных условий.
Поделиться новостью