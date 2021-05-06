Для того чтобы продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом, депутаты планируют принять ряд законов. Дедлайном "Слуги народа" ставят 1 июня 2021 года.

Парламент примет к тому времени все необходимые законодательные изменения. Такое заявление сделал председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия для иностранных СМИ.

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Сотрудничество с МВФ и новые законы

"Слуги народа" планируют принять законы:

во втором чтении – об уголовном наказании чиновников за ложь в декларациях;

о внесении изменений в закон о НАБУ;

внести изменения в закон о Нацбанке для укрепления его независимости.

Что касается оставшегося времени, то его у депутатов меньше месяца – до 1 июня.

1 июня для нас – крайний срок. И правительство, и парламент, и Офис Президента намерены придерживаться этой даты,

– отметил Давид Арахамия.

Глава фракции рассказал, что ранее между Украиной и международными донорами существовали разногласия по поводу того, кто должен получить большинство голосов при назначении директора НАБУ. По его словам, пока модель принятия такого решения еще неизвестна, но она должна быть компромиссной.

Обратите внимание! Министр финансов Сергей Марченко недавно заявил, что есть люди, которые мешают переговорам с Международным валютным фондом. По его словам, трудности в частности создавали в Конституционном суде.

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