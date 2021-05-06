Для того, щоб продовжити співпрацю з Міжнародним валютним фондом, депутати планують ухвалити низку законів. Дедлайном "Слуги народи" ставлять 1 червня 2021 року.

Парламент ухвалить до того часу усі необхідні законодавчі зміни. Таку заяву зробив голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія для іноземних ЗМІ.

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Співпраця з МВФ і нові закони

"Слуги народу" планують ухвалити закони:

у другому читанні – про кримінальне покарання чиновників за брехню в деклараціях;

про внесення змін до закону про НАБУ;

внести зміни до закону про Нацбанк для зміцнення його незалежності.

Щодо часу, який залишився, то його у депутатів менше ніж місяць – до 1 червня.

1 червня для нас – крайній термін. І уряд, і парламент, і Офіс Президента мають намір дотримуватися цієї дати,

– зазначив Давид Арахамія.

Голова фракції розповів, що раніше між Україною та міжнародними донорами існували розбіжності з приводу того, хто має отримати більшість голосів при призначенні директора НАБУ. За його словами, поки модель ухвалення такого рішення ще невідома, але вона має бути компромісною.

Зверніть увагу! Міністр фінансів Сергій Марченко нещодавно заявив, що є люди, які заважають переговорам з Міжнародним валютним фондом. За його словами, труднощі зокрема створювали у Конституційному Суді.

Співпраця України з МВФ: коротко